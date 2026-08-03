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Vikasnagar News: छह साल पुरानी वीडियो वायरल करने पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: सेलाकुई, संवाददाता। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अक्षय गोस्वामी ने कांग्रेस पर छह वर्ष पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर फिर से वायरल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नए मुद्दों की कमी है, इसलिए पुरानी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। गोस्वामी ने भाजपा में शामिल होने का कारण भी बताया।

Vikasnagar News: छह साल पुरानी वीडियो वायरल करने पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला

Vikasnagar News: सेलाकुई,संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अक्षय गोस्वामी ने कांग्रेस पर छह वर्ष पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल कर राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप लगाया।

प्रेस वार्ता में आरोप

सेलाकुई प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है, इसलिए पुरानी वीडियो को फिर से प्रचारित किया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष गोस्वामी ने बताया कि संबंधित वीडियो करीब छह वर्ष पहले उस समय बनाई गई थी, जब वह कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली और संगठन की कार्यप्रणाली से निराश होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा और उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए।

कांग्रेस पर सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छह वर्ष पुरानी वीडियो को दोबारा वायरल कर विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। उनका आरोप था कि कांग्रेस वर्तमान मुद्दों पर जनता के बीच जाने के बजाय पुरानी सामग्री को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।

प्रेसवार्ता में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखदेव परशवान, मंडल महामंत्री यशपाल कैंतुरा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्षय गोस्वामी ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया?
उन्होंने कांग्रेस पर छह वर्ष पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल कर राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप लगाया।
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