Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vikasnagar News: महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज में 800 विद्यार्थियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
Follow us on Google News
share

Vikasnagar News: महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज, डाकपत्थर में सोमवार को नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 800 छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। शिक्षकों ने नशे के दुष्प्रभावों और इसके खिलाफ जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया।

Vikasnagar News: महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज में 800 विद्यार्थियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ

Vikasnagar News: विकासनगर, संवाददाता। महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज, डाकपत्थर में सोमवार को नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के लगभग 800 छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण की।

प्रतिज्ञा और संकल्प

छात्र-छात्राओं ने प्रतिज्ञा ली कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के साथ ही अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी नशा मुक्ति अभियान से जोड़कर समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे। शिक्षक भरत सिंह चौहान ने कहा कि नशा मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है और उसकी मानसिक क्षमता को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि समाज को आत्ममंथन करते हुए युवाओं को बेहतर संस्कार देने होंगे, तभी नशे की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त किया जा सकेगा।

समाज की जिम्मेदारी

प्रधानाचार्य अरुण डबराल ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा उत्तराखंड में चल रहे नशा मुक्त जन-जागरूकता अभियान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने छात्रों से इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। बताया कि विद्यालय में पिछले एक सप्ताह से लगातार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भाषण, व्याख्यान और विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग

कार्यक्रम में विद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी कुंवर सिंह राय, शूरवीर तोमर, बिंदास गैरोला, कुशालानंद पुरोहित, अमित कोठियाल, सरिता बिजल्वाण, सरिता सैनी, कृष्ण जोशी, कविता सकलानी, सुमित लखरवाल, इंद्रजीत, धीरज उनियाल, सरिता जोशी, सुनील जोशी, मुकेश त्यागी आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

नशा मुक्ति की शपथ कब ली गई?
नशा मुक्ति की शपथ महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज में सोमवार को ली गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।