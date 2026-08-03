Vikasnagar News: प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप

Vikasnagar News: विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लिलि पाधा, निवासी टौंस कॉलोनी, डाकपत्थर ने आरोप लगाया कि उन्होंने 20 अक्टूबर 2023 को फतेहपुर में 0.0166 हेक्टेयर भूमि मुस्तकीम अंसारी से खरीदी थी। आरोप है कि मुस्तकीम के भाई मुन्तजीर अंसारी ने अपने परिचय का लाभ उठाकर प्लॉट खरीदने के लिए प्रेरित किया तथा सोमपाल ने उन्हें एक अन्य व्यक्ति का प्लॉट दिखाकर वही भूमि होने का विश्वास दिलाया। शिकायत के अनुसार रजिस्ट्री के बाद जब उनके पति मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से भूमि खरीद चुके व्यक्ति ने बताया कि दिखाया गया प्लॉट उसका है और रजिस्ट्री में दर्ज खसरा संख्या उससे मेल नहीं खाती।