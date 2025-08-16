उत्तराखंड में नशे के लिए नहीं दिए पैसे, तो मां को मार डाला; पुलिस ने किया गिरफ्तार
उत्तराखंड ते विकासनगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी मां की हत्या कर दी। आरोपी ने नशे के लिए पैसे मांगे थे, पैसे नहीं देने पर पाठल से वार कर मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने घर में आग लगा दी।
उत्तराखंड के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के हरबर्टपुर में घर में जली अवस्था में मृत मिली वृद्धा की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे का पहले मां से नशे के लिए पैसों को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में बेटे ने पाठल से वार कर मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने घर में आग लगा दी। जिससे कि यह लगे की आग लगने के कारण मौत हुई हो। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पाठल भी बरामद कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। तीन अगस्त को चौकी हरबर्टपुर पुलिस को सूचना मिली की रामबाग में एक घर में आग लग गई है। पुलिस को वहां एक वृद्धा का शव जली अवस्था में मिला। जिसकी शिनाख्त घर के मालिक संजय सिंह राणा ने अपनी पत्नी सुरेशो देवी उर्फ वंदना राणा के रूप में की। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर कार्रवाई की।
घटना के बाद से था फरार
विकासनगर कोतवाल विनोद सिंह गुसांई ने गुरुवार को बताया घटना के अगले दिन मृतका के पति संजय सिंह राणा ने तहरीर दी थी। बताया कि उसका बेटा मनमोहन सिंह, जो उनके साथ ही रहता था और नशे का आदी था। घटना के बाद से वह घर से फरार है। बताया कि उसका पुत्र अक्सर नशे की पूर्ति के लिए मां से पैसों की मांग करते हुए झगड़ता है।
हत्या कर कमरे में लगाई आग
उन्होंने शक जाहिर किया कि उनके बेटे ने ही हत्या कर कमरे में आग लगाई है। जिसके बाद पुलिस ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। सर्विलांस के माध्यम से आरोपी के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। जिसके बाद आरोपी मनमोहन सिंह पुत्र संजय सिंह राणा निवासी रामबाग हरबर्टपुर को बुधवार देर रात कुल्हाल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना के बाद घर से चोरी की गई नकदी बरामद हुई।
नशे के लिए पैसे न देने पर मां से झगड़ता था आरोपी
चौकी प्रभारी हरबर्टपुर सनोज कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है। पूर्व में वह नशा तस्करी और आर्म्स ऐक्ट में जेल जा चुका है। बताया कि वह नशे के लिए अक्सर अपनी मां से पैसे मांगता था। घटना के दिन भी आरोपी ने अपनी मां से नशे के लिये पैसों की मांग की थी, लेकिन मां ने मना कर दिया और घर से बाहर नहीं जाने दिया। जिससे वह आवेश में आ गया और उसने पहले पाठल से अपनी मां की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव को गद्दे में लपेटकर कमरे में आग लगा दी। घटना के बाद वह घर की अलमारी में रखे 30 हजार रुपये तथा एक बैग में अपने कपड़े लेकर अपनी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया।
