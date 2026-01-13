Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़video of men in arabic uniform at har ki pauri gone viral police launched investigation
हरकी पैड़ी पर अरबी लिबास में युवकों का VIDEO; पुरोहितों में आक्रोश; जांच शुरू

संक्षेप:

​ऐसे में जब हरिद्वार के धार्मिक स्थलों पर गैर-हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित करने की मांग हो रही है, हर की पैड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक अरबी पहनावे में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Jan 13, 2026 05:37 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
हरिद्वार के हर की पैड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अरबी पहनावे में दो युवक खुद को दुबई का निवासी और मुस्लिम बता रहे हैं। ऐसे में जब हरिद्वार के धार्मिक स्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है, इस वीडियो के सामने आने पर स्थानीय पुरोहितों में काफी रोष है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

अरबी पहनावे में दिख रहे युवक

वायरल वीडियो में हर की पैड़ी पर दो युवक अरबी पहनावे में नजर आ रहे हैं और खुद को दुबई का निवासी बताते हुए मुस्लिम नामों का उल्लेख कर रहे हैं। ​वायरल वीडियो में युवक हर की पैड़ी के घाटों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब श्रीगंगा सभा की ओर से हरिद्वार के घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही है।

पुरोहितों का आरोप- माहौल बिगाड़ने की कोशिश

वायरल वीडियो को लेकर स्थानीय पुरोहितों में आक्रोश है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि यह वीडियो जानबूझकर क्षेत्र की मर्यादा को भंग करने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना पर श्रीगंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि वीडियो की जानकारी पुलिस तक पहुंच गई है। माहौल खराब करने के लिए इस तरह किया जा रहा है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से युवकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

