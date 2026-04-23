उत्तराखंड के टिहरी में भीषण सड़क हादसा; खाई में वाहन गिरने से 8 लोगों की मौत, अंत्येष्टि से लौटते वक्त हुई घटना
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा ब्लॉक में चंबा-कोटी सड़क पर 'नेल' के पास हुआ। इस दौरान यात्री वाहन बेकाबू होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में लोगों से भरा पिकअप वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। वाहन में ड्राइवर समेत कुल 10 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए घटना पर दुख व्यक्त किया है और जिला प्रशासन को घायलों के लिए शीघ्र और उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा टिहरी-गढ़वाल जिले में चंबा-कोटी सड़क पर 'नैल' के पास हुआ। इस दौरान चालक ने बोलेरो कैम्पर वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे कि वह बेकाबू होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद घायलों को घायलों को DH बौराडी ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
अंत्येष्टि कर हरिद्वार से लौट रहे थे ग्रामीण
दुर्घटना की जानकारी देते हुए टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि हादसे में प्रभावित लोग घनसाली के थ्योलधार गांव के रहने वाले थे और हरिद्वार में एक ग्रामीण का अंतिम संस्कार करने के बाद घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गई।
मुख्यमंत्री ने हादसे पर व्यक्त किया दुख
हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’
आगे उन्होंने निर्देश देते हुए लिखा, ‘जिला प्रशासन को घायलों के उचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।’
डायल 112 से मिली थी हादसे की सूचना
इस हादसे की सूचना पुलिस को 'डायल 112' आपातकालीन सेवा के माध्यम से दी गई, जिसके बाद दो एंबुलेंस और बचाव टीमों को तुरंत घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। जिसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), स्थानीय पुलिस और अग्निशमन सेवा के कर्मियों ने गाड़ी के मलबे से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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