त्योहारी सीजन में व्यस्त मार्केट में गाड़ियों की एंट्री बैन, देहरादून के DM का आदेश
त्योहारी सीजन के मद्देनजर पलटन समेत अन्य व्यस्त बाजारों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य प्रातः 11 बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद होगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
त्योहारी सीजन के मद्देनजर पलटन समेत अन्य व्यस्त बाजारों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य प्रातः 11 बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद होगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की ओर से त्योहारी सीजन के दृष्टिगत शहर में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने, बाजारों में भीड़ प्रबंधन और लोगों की सुरक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को एडीएम केके मिश्रा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में पुलिस, प्रशासन, नगर निगम के संबंधित अधिकारियों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में त्योहारी सीजन के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों, विशेषकर पलटन बाजार एवं अन्य व्यस्ततम क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ के दृष्टिगत लोगों, व्यापारियों एवं बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पलटन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। व्यापारियों से अनुरोध किया कि लोडिंग अनलोडिंग का कार्य प्रातः 11 बजे से पूर्व तथा शात सात बजे के बाद करेंगे। एडीएम ने व्यापारियों ने व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील भी की है।
अतिक्रमण पर संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई
एडीएम मिश्रा ने निर्देशित किया कि पलटन बाजार सहित शहर के प्रमुख एवं व्यस्ततम बाजारों में अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में आवागमन बाधित करने वाले अतिक्रमण, रेहड़ी-ठेली तथा अन्य प्रकार के अवरोधों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस, नगर निगम एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों में व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई की जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी मुख्यालय हर्षिता सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह, सीओ यातायात जगदीश पंत, महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन, उपाध्यक्ष हरीश विरमानी आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर