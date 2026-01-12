गाजियाबाद से भीमताल आए छात्रों का वाहन खाई में गिरा, 18 बच्चे घायल; 4 की हालत गंभीर

संक्षेप: गाजियाबाद से भीमताल घूमने आए छात्रों का वाहन खाई में गिर गया। गनीमत रही कि वाहन पेड़ों में अटक गया। हादसे में 18 छात्र घायल हुए हैं। चार की हालत गंभीर है।

गाजियाबाद से भीमताल घूमने आए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों से भरा वाहन भीमताल-हल्द्वानी रूट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टैंपो ट्रैवलर वाहन भीमताल से चार किलोमीटर दूर बोहराकून के पास सड़क से करीब 50 फीट नीचे खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि वाहन पेड़ों पर अटक गया, वरना हादसा भयानक हो सकता था। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को भीमताल अस्पताल पहुंचाया। वाहन में 26 यात्री सवार थे। 18 छात्र-छात्राएं चोटिल हुए हैं। इनमें चार को गंभीर चोटे आई हैं।

पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद के वैशाली स्थित गुरुनानक एकेडमी पेशन ट्यूटोरियल के 80 छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ का भ्रमण दल तीन टैंपो ट्रैवलर में शनिवार को भीमताल घूमने आया था। भीमताल, सातताल घूमने के बाद रविवार शाम को सभी गाजियाबाद लौट रहे थे। तीनों वाहन साथ-साथ चल रहे थे। भीमताल-हल्द्वानी रोड पर बोहराकून के पास कार को बचाने के प्रयास में दूसरे नंबर पर चल रहा टैंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे जा गिरा। कुछ मीटर खाई की तरफ जाते ही वाहन पेड़ों में फंसकर रुक गया। हादसे में बच्चों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया।

हादसे के बाद दहशत में मासूम सभी घायलों को खाई से निकालकर सीएचसी भीमताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद 16 वर्षीय दीवा निवासी इंदिरापुरम गाजियाबाद (यूपी), 16 वर्षीय एंजेल, 16 वर्षीय अंशुल और 17 वर्षीय निखिल निवासी वैशाली गाजियाबाद को ज्यादा चोटें आने पर एसटीएच हल्द्वानी रेफर किया गया। जबकि मामूली रूप से घायल निखिल, अंशुल, मृदुल, आदित्य, आरना, मयंक, काव्या, आरुष यादव, विराट, आकर्ष गुप्ता, आर्य मन, आराध्य, मुदित और नमन को प्राथमिक उपचार भीमताल अस्पताल से छुट्टी दी गई। रेस्क्यू में मनोज भट्ट, गौतम मटियाली, रवि कुमार, समीर, रेहान, नितेश बिष्ट, निशु खान, दृष्टांत, पावन कुमार, शुभम, आयुष, शरद पांडे, कुलदीप बोहरा, भूपेंद्र सिंह बोहरा आदि मौजूद रहे।

कार को पास देने के दौरान हादसा चालक अमित कुमार ने बताया कि एक कार बार-बार पास लेने का प्रयास कर रही थी। बोहराकून के समीप पास देने के दौरान टैंपो ट्रैवलर का टायर सड़क से नीचे उतर गया और हादसा हो गया। हल्द्वानी एचटीएस में मौजूद संस्थान की शिक्षिका भावना ने बताया कि भ्रमण पर आए बच्चे वैशाली गाजियाबाद और इंद्रापुरम के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सड़क पर क्रैश बैरियर आदि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। शुक्र है कि नीचे पेड़ थे, गाड़ी उसमें अटक गई।