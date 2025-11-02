कैंची धाम से लौट रहे दिल्ली के पर्यटकों से भरा वाहन खाई में गिरा, दो की मौत

संक्षेप: दिल्ली के पर्यटकों के भरा वाहन कैंची धाम से वापस लौट रहा था। रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में दिल्ली के दो पर्यटकों की मौत। वाहन में कुच 16 सवार थे।

विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम से लौट रहा पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर शनिवार देर रात करीब साढ़े बारह बजे हादसे का शिकार हो गया। ज्योलीकोट के समीप दो गांव क्षेत्र में मटियाली बैंड के पास वाहन अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। वाहन में चालक समेत दिल्ली के 16 लोग सवार थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार दिल्ली के बदरपुर निवासी 15 पर्यटकों का दल बाबा नीब करौरी के दर्शन के लिए कैंची धाम आया हुआ था। दर्शन के बाद शनिवार देर रात पर्यटक टेंपो ट्रैवलर से दिल्ली लौट रहे थे। करीब 12. 30 बजे ज्योलीकोट के पास वाहन से नियंत्रण हटने से वाहन खाई में जा गिरा।

सूचना पर ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज श्याम सिंह बोरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से निकाला गया।