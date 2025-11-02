Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Vehicle Carrying Delhi Tourists Returning from Kanchi Dham Falls into Gorge Two Dead
कैंची धाम से लौट रहे दिल्ली के पर्यटकों से भरा वाहन खाई में गिरा, दो की मौत

कैंची धाम से लौट रहे दिल्ली के पर्यटकों से भरा वाहन खाई में गिरा, दो की मौत

संक्षेप: दिल्ली के पर्यटकों के भरा वाहन कैंची धाम से वापस लौट रहा था। रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में दिल्ली के दो पर्यटकों की मौत। वाहन में कुच 16 सवार थे।

Sun, 2 Nov 2025 10:39 AMGaurav Kala हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम से लौट रहा पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर शनिवार देर रात करीब साढ़े बारह बजे हादसे का शिकार हो गया। ज्योलीकोट के समीप दो गांव क्षेत्र में मटियाली बैंड के पास वाहन अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। वाहन में चालक समेत दिल्ली के 16 लोग सवार थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार दिल्ली के बदरपुर निवासी 15 पर्यटकों का दल बाबा नीब करौरी के दर्शन के लिए कैंची धाम आया हुआ था। दर्शन के बाद शनिवार देर रात पर्यटक टेंपो ट्रैवलर से दिल्ली लौट रहे थे। करीब 12. 30 बजे ज्योलीकोट के पास वाहन से नियंत्रण हटने से वाहन खाई में जा गिरा।

ये भी पढ़ें:खेलते-खेलते पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरी 5 और 7 साल की बहनें, डूबने से मौत
ये भी पढ़ें:SIR के डर से एक और व्यक्ति की मौत का दावा, TMC ने चुनाव आयोग और भाजपा को घेरा
ये भी पढ़ें:RIMS में बाहर से दवा मंगा रहे मरीज, मंत्री इरफान अंसारी ने खुद पकड़ी चोरी

सूचना पर ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज श्याम सिंह बोरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से निकाला गया।

घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी लाया गया। जहां रोहतक हरियाणा निवासी वाहन चालक सोनू सिंह और पर्यटक गौरव बंसल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Accident Road Accident News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।