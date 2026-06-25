50 की उम्र के बाद भी क्यों जरूरी है वैक्सीनेशन? एक्सपर्ट से जानें- सबसे अहम कौन से टीके
Vaccination After Age 50: लोग अक्सर मानते हैं कि हम बचपन में ही अधिकांश टीके लगा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्स ऋषिकेश में डॉक्टरों का मानना है कि बचपन के टीकों की उम्र 35 साल तक होती है।
Vaccination After Age 50: यदि आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं तो समय रहते कुछ जरूरी टीके लगाना न भूलें। बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य देखभाल के चलते इन जीवन रक्षक टीकों का लगाया जाना बहुत जरूरी है। यह टीके न केवल गंभीर किस्म के संक्रामक रोगों से रक्षा करने में कारगर हैं अपितु ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
टीकाकरण की यह सुविधा एम्स ऋषिकेश में सप्ताह भर संचालित होती है। बीते पांच माह में आठ सौ से अधिक लोग लगा टीके लगा चुके है। डायबिटिक रोगी, बाह्य देशों की यात्रा करने वाले नागरिक और हज यात्रियों के लिये इन टीकों का लगाया जाना बहुत जरूरी है।
बचपन में लगाए टीकों की उम्र 35 साल तक
रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ढलती उम्र कई परेशानियां लेकर आती हैं। खासतौर से डायबिटिक रोगियो को इस उम्र में विभिन्न रोग अपनी चपेट में ले सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि 50 की उम्र पार करते ही प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क टीकाकरण (एडल्ट वैक्सीनेशन) जरुरी है। हालांकि कई लोगों का मानना होता है कि वो बचपन में अधिकांश टीके लगा चुके हैं लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि बचपन में लगाए गए टीकों का असर अधिकतम 35 साल की उम्र तक ही प्रभावी रहता है। उसके बाद शरीर में वैक्सीन निष्प्रभावी होने लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते ही बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। 50 से अधिक उम्र के लोगों में निमोनिया, खांसी-जुकाम और संक्रमण से जुड़ी अन्य बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। इस उम्र के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने पर प्रत्येक 10 में से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में इन्फ्लूएंजा, हेपेटाइटिस, टेटनस, निमोनिया, वैरीसेला आदि के टीके लगाना जरूरी हो जाता है।
न्यूमोकोल और इन्फ्लूएंजा के टीके ज्यादा महत्वूपर्ण
ऋषिकेश। 50 की उम्र पार चुके लोगों में सबसे अधिक मामले सांस लेने में दिक्कत, छाती में निमोनिया होना, ज्यादा ठंड लगना और सांस फूलने जैसी बीमारियों के देखे जाते हैं। इसके लिए न्यूमोकोल वैक्सीन लगाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों में बचपन में चिकन पाक्स न हुआ हो उनको ’वैरीसेला’ वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। चिकन पाक्स का वायरस सांस की नली के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और फिर शरीर की सभी नसों में फैल जाता है। इससे पूरे शरीर में लाल चकते उभर आते हैं। यह एक घातक बीमारी है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह का कहना है कि वयस्कों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि उनमें प्रतिरक्षा प्रणाली बनी रहे और समय रहते बीमारियों का प्रकोप रोका जा सके। उम्र बढ़ने के साथ 50 पार करते ही प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर कमजोर हो जाती है और प्रतिरक्षा में यह कमी उन संक्रमणों और बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकती है जिन्हें रोका जा सकता है। यह टीके न केवल संक्रमण से बचाव करते हैं अपितु बीमारियों की गंभीरता को कम करने में भी सहायक हैं।
इन टीकों की सलाह
● इन्फ्लूएंजा (फ्लू)
● न्यूमोकोकल (निमोनिया)
● टेटनस
● हेपेटाइटिस
● वैरीसेला (चिकन पॉक्स)
सबसे अहम कौन से टीके?
● न्यूमोकोकल: सांस और फेफड़ों के संक्रमण से बचाव
● इन्फ्लूएंजा: मौसमी फ्लू से सुरक्षा
● ये दोनों टीके 50+ उम्र के लोगों के लिए सर्वाधिक जरूरी माने जाते हैं
क्यों जरूरी हैं टीके?
● बढ़ती उम्र में कमजोर होती इम्यूनिटी, निमोनिया और फ्लू का ज्यादा खतरा
● हर 10 में से तीन मरीजों को अस्पताल में भर्ती की नौबत
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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