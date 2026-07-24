एक और पेपर लीक में अब उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार
नीट पर देशभर में मच रहे बवाल के बीच उत्तराखंड में यूटीयू सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पुलिस असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है।
NEET पर देशभर में मच रहे घमासान के बीच उत्तराखंड तकनीकी विश्विविद्यालय (यूटीयू) की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक सुर्खियां बटोर रहा है। इस प्रकरण पर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। दूसरी ओर देहरादून पुलिस ने मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता (40) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है और देहरादून के झाझरा स्थित एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात था। गिरफ्तारी से पहले ही विवि आरोपी पर सात साल का प्रतिबंध लगा चुका है।
उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यूटीयू पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने तथा शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत के इस्तीफा की मांग की है।
कब होंगी परीक्षाएं, अपडेट भी आया
उधर, यूटीयू ने प्रकरण की जांच के लिए गठित अपनी उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के आधार पर दो विषयों-'मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट आफ थिंग्स' और 'इलैक्ट्रोमेगनेटिक फील्ड थ्योरी' की सेमेस्टर परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। कुलपति डॉ. तृप्ता ठाकुर के अनुसार अब ये परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ताह में दोबारा कराई जाएंगी।
8 जुलाई को पेपर लीक की शिकायत मिली थी
इंस्पेक्टर प्रेमनगर नरेश राठौर ने बताया कि यूटीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनय कुमार पटेल ने केस दर्ज कराया। बताया कि बीते आठ जुलाई को हुई सेमेस्टर परीक्षा को लेकर एक गोपनीय शिकायत मिली। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच में पाया गया कि आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर ने छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए तीन जुलाई को ही पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साझा कर दिए थे। परीक्षा के बाद इन प्रश्नों की असली प्रश्नपत्र से काफी समानता पाई गई।
देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गवाहों के बयान, प्राप्त दस्तावेजी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस प्रकरण में संलिप्त पाए जाने वाले अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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