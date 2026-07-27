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UTU पेपर लीक: प्रोफेसर को जेल और परीक्षा नियंत्रक को हटाया; अगस्त में दोबारा परीक्षाएं

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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UTU paper Leak: उत्तराखंड में चर्चित पेपर लीक कांड के बाद अब परीक्षाएं अगस्त में दोबारा होंगी। इस मामले में आरोपी प्रोफेसर जेल भेजे जा चुके हैं। उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक भी हटाए गए।

UTU paper Leak
यूटीयू पेपर लीक में अबतक क्या ऐक्शन हुआ

UTU paper Leak: उत्तराखंड तकनीकी विवि (यूटीयू) के चर्चित पेपर लीक कांड में विवि प्रशासन ने परीक्षा नियंत्रक वीके पटेल को पद से हटा दिया है। उनकी जगह दीपक कुमार को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, पेपर लीक के आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. आशीष पर शनिवार को ही आजीवन शिक्षण कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

यह मामला बीटेक के ‘मशीन लर्निंग’ और ‘इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी’विषयों के प्रश्नपत्र लीक होने से जुड़ा है। आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र छात्रों तक पहुंचाए गए। खुलासा के बाद विवि ने दोनों परीक्षाएं निरस्त कर दी थीं। अब दोनों विषयों की परीक्षाएं दोबारा होंगी।

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प्रोफेसर पर आजीवन प्रतिबंध

विवि ने आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. आशीष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें आजीवन शिक्षण कार्य से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं, परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय करते हुए परीक्षा नियंत्रक को हटाकर दीपक कुमार को प्रभार सौंपा गया है।

परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे : विवि

पेपर लीक कांड ने प्रदेश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विवि प्रशासन का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।

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इन कॉलेजों में दोबारा परीक्षाएं होंगी

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज भीमताल, तुलाज इंस्टीट्यूट, बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून, जयराम भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, माया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी, नन्हीं परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़, वूमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोपेश्वर।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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