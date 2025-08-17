uttarkhand weather alert dehradun to haridwar nanital heavy rainfall alert gangotri highway close उत्तराखंड में आज भी मौसम का अलर्ट, देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; गंगोत्री हाईवे बंद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarkhand weather alert dehradun to haridwar nanital heavy rainfall alert gangotri highway close

उत्तराखंड में आज भी मौसम का अलर्ट, देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; गंगोत्री हाईवे बंद

उत्तराखंड में आज भी मौसम का अलर्ट बना हुआ है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 10जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर, बारिश और भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे समेत 169 सड़कें अवरुद्ध हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 17 Aug 2025 12:36 PM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में आज भी मौसम का अलर्ट, देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; गंगोत्री हाईवे बंद

उत्तराखंड में आज भी मौसम काफी गंभीर बना हुआ है। मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज, बिजली गिरने और अत्यधिक तेज वर्षा (थंडरशॉवर) की लोगो को चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी 10 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार के लिए है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बनी आपदा जैसी स्थिति के कारण अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 169 सड़कें अब भी अवरुद्ध हैं।

भारी बारिश के चलते तीर्थयात्रियों और स्थानीय आवागमन के लिए गंगोत्री हाईवे का मुख्य मार्ग अब भी बंद है। भारी बारिश, मलबा और भू-स्खलन की वजह से हाईवे पर यातायात बाधित है, जिससे स्थानीय लोगों व तीर्थयात्रियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन दलों द्वारा राहत व बचाव कार्य जारी है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में नहीं थम रहा मॉनसून का कहर, आज इन जिलों में जमकर बारिश का अलर्ट

उफान पर नदी-नाले

पहाड़ी क्षेत्रों में नदी-नाले उफान पर हैं और भवन-सड़कें बाढ़ के हालात से दो-चार हो रही हैं। जिला प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राहत एजेंसियां सतर्क हैं और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं।

स्थानीय निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, नदियों और कमजोर इलाकों से दूर रहें, और प्रशासन द्वारा जारी सेफ्टी गाइडलाइन्स का पालन करें।

नागरिकों के लिए चेतावनी

जिला प्रशासन ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि यदि संभव हो तो सतर्क रहें, यात्रा स्थगित करें। आपदा की स्थिति में, उच्च स्थानों की ओर जाएं, नदियों के किनारों से दूरी बनाए रखें, और प्रशासन से सहयोग करें। बच्चों, वृद्धों और घर से बाहर काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

IMD Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।