भारी बारिश के बाद मलबे से रुक गया यमुना का पानी, बन गई झील; उत्तरकाशी में नया संकट
उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। खासकर खरादी कस्बे और जल विद्युत परियोजना को झील के अचानक टूटने से भारी नुकसान की आशंका है। इससे स्थानी लोगों में दहशत बनी हुई है।
उत्तरकाशी में बड़कोट तहसील के स्यानाचट्टी कस्बे में यमुना नदी पर बड़ी अस्थाई झील बन गई है। इसमें स्यानाचट्टी कस्बे के एक बड़े भाग में बने घर, होटल और स्कूल डूब गए हैं। पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तमाम घर और होटल खाली करा दिए हैं। साथ ही लोगों के लिए क्षेत्र से दूर रहने की सलाह जारी की गई है। एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। झील से पानी की निकासी को एनडीआरएफ की टीम भी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गई है।
आधा किलोमीटर लंबी बन गई झील
पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते स्यानाचट्टी के पास के गाड़-गदेरों में मलबा-बोल्डर जमा हो गए हैं। इससे यमुना नदी का प्रवाह बाधित हुआ और पानी रुकने से करीब आधा किलोमीटर लंबी और लगभग ढाई से तीन सौ मीटर चौड़ी झील बन गई। इस झील के बढ़ते जलस्तर में यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल और स्यानाचट्टी कस्बा जलमग्न हो गया है। कस्बे में लगभग 30 घर और होटल हैं। हर तरफ पानी-पानी होने से स्थानीय लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्षेत्र के गांवों-कुपड़ा, कुनसाला, त्रिखली व ओजरी में दहशत का माहौल है। होटल-मकान सब झील में डूबने से लोगों को भारी नुकसान की चिंता सताने लगी है। साथ ही पुजार, कुथनोंर, उपली खरादी, निचली खरादी समेत निचले क्षेत्रों में यमुना किनारे बसे लोग दहशत में आ गए हैं।
आसपास के इलाकों को कराया खाली
अगर जलस्तर जल्द सामान्य नहीं हुआ तो खतरा बढ़ सकता है। इस बीच, संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने स्यानाचट्टी क्षेत्र और आसपास के इलाके को खाली करा लिया है। स्यानाचट्टी में झील की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रशांत आर्य आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आर्य ने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही यहां बनी अस्थायी झील को खोलने के लिए एनडीआरएफ की टीम बोट और अन्य उपकरणों के साथ पहुंच चुकी है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस व जिला प्रशासन की टीमें पहले से ही मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रही हैं। सभी आवश्यक संसाधन घटनास्थल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। गुरुवार शाम से ही झील को सुरक्षित रूप से खोलने का प्रयास शुरू कर दिया था। शुक्रवार को यह काम तेज किया जाएगा। बड़कोट के एसडीएम बृजेश तिवारी ने बताया, सिंचाई विभाग को पहले ही यमुना को चैनेलाइज करने के निर्देश दे दिए थे। विभाग ने प्रयास भी किया लेकिन जलस्तर अधिक होने से सफलता नहीं मिली।
स्यानाचट्टी में यमुना पर 28 जून को भी बनी थी झील
स्यानाचट्टी में जहां आज बड़ी झील बन गयी है वहां करीब डेढ़ महीने पहले बीती 28 जून की रात को हुई अतिवृष्टि के कारण कुपडा गांव क्षेत्र से आने वाले इस गदेरे के मलबे से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया था और झील बनी थी।
उस दौरान यमुना के पानी की एक ओर से निकासी हो रहा था। जिस कारण झील ने इस तरह बिकराल रूप नहीं लिया था। जबकि आज उक्त गदेरे के मलबे ने यमुना नदी का पानी पूरी तरह रोक दिया और झील का जल स्तर भी इतना बढ़ गया कि यमुनोत्री हाईवे का मोटर पुल झील के पानी में जलमग्न हो गया और स्यानाचट्टी कस्बे में भर गया, जिससे यहां लोगों के होटल, मकान झील में डूब गए।जून में बनी झील में जमा मलबे को हटाने और नदी को चैनलाइज करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि यदि नदी में जमा इस मलबे को तत्काल निकालने और रिवर चैनलाइजेशन का कार्य तुरंत प्रारंभ न किया गया तो, स्यानाचट्टी के लोग 7 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी थी। झील बनने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई।
