Hindi News उत्तराखंड Silkyara Tunnel Rescue Operation Live Updates: मदद चाहिए तो हम तैयार हैं...टनल में फंसे मजदूरों का जोश हाई, आज शाम गुडन्यूज की उम्मीद LIVE UPDATES रिफ्रेश Silkyara Tunnel Rescue Operation Live Updates: मदद चाहिए तो हम तैयार हैं...टनल में फंसे मजदूरों का जोश हाई, आज शाम गुडन्यूज की उम्मीद उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में गुरुवार को रुकावट आई जिसकी वजह से श्रमिक बाहर नहीं आ पाए। शुक्रवार को ऑपरेशन के पूरा होने की उम्मीद है।

Locals worship deity 'Boukhnag' days after the under construction Silkyara tunnel collapsed in the Uttarkashi district, on November 23, 2023. Ambulances were on standby on November 23 as Indian rescuers dug through the final metres of debris separating them from 41 workers trapped in a collapsed road tunnel. (Photo by Arun SANKAR / AFP)