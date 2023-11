Hindi News उत्तराखंड Silkyara Tunnel Rescue Live Updates: सुरंग में एक और बाधा, ऑगर मशीन में फिर खराबी; दिल्ली से बुलाए गए 7 एक्सपर्ट LIVE UPDATES रिफ्रेश Silkyara Tunnel Rescue Live Updates: सुरंग में एक और बाधा, ऑगर मशीन में फिर खराबी; दिल्ली से बुलाए गए 7 एक्सपर्ट उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आज अहम दिन है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 मीटर की दूरी बाकी रह गई है। जल्द मजदूर बाहर आएंगे

A crane carries a part of drilling machine as rescue operation enters its final phase, for workers trapped in the Silkyara under construction road tunnel, Indian rescuers have drilled two-thirds of the way through debris towards 41 workers trapped in a collapsed road tunnel (Photo by Arun SANKAR / AFP)