रेस्टोरेंट में थूक लगाकर बना रहा था रोटी, उत्तरकाशी में मच गया बवाल; ऐक्शन में पुलिस

संक्षेप: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होटल में रोटी बनाते युवक द्वारा रोटी में थूकने की हरकत से माहौल गरमा गया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनाते हुए थूकने का मामला सामने आया है।

Thu, 16 Oct 2025 04:51 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशी
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होटल में रोटी बनाते युवक द्वारा रोटी में थूकने की हरकत से माहौल गरमा गया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनाते हुए थूकने का मामला सामने आया है, जिसकी वीडियो उत्तरकाशी स्थित प्रतिष्ठित जायका रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। इसमें एक युवक तंदूरी रोटी बनाते समय रोटी में दो बार थूकते हुए भी नजर आ रहा है। रोटी बनाने के बाद हाथों में थूककर भी युवक हाथों को मसलते हुए भी देखा जा रहा है।

युवक की इस हरकत को देखते हुए हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने बाजार में दुकाने बंद कराई और जमकर प्रदर्शन किया, वहीं थूक जिहाद का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस दुवारा क्षेत्र के आक्रोशित लोगों को शान्ति बनाये रखने की अपील भी जनता से की है।

वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गंगोत्री धाम के मार्ग में स्थित रेस्टोरेंट में 'थूक जिहाद' जैसी घटना को अंजाम देने वाले समुदाय विशेष के युवक पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि शांत वादियों में थूक जिहाद जैसी घटना को बढ़ावा न मिल सके। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अब अलग-अलग धार्मिक संगठनों ने समुदाय विशेष के इस युवक के इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं।

Uttarakhand News

