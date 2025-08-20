Uttarkashi Landslide Horror Two Buried Alive on Gangotri Highway After Dharali Tragedy उत्तरकाशी में धराली के बाद गंगोत्री हाईवे पर बरसी मौत, पहाड़ी से आए मलबे में दो लोग जिंदा दफन, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तरकाशी में धराली के बाद गंगोत्री हाईवे पर बरसी मौत, पहाड़ी से आए मलबे में दो लोग जिंदा दफन

उत्तरकाशी के धराली में विनाशकारी आपदा के बाद गंगोत्री हाईवे पर मौत बरसीं। यहां पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में आकर दो लोग जिंदा दफन हो गए।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीWed, 20 Aug 2025 08:57 AM
उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी जिले में बीते दिनों धराली में विनाशकारी आपदा ने दर्जनों की जान ले ली थी। उत्तरकाशी में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। गंगोत्री हाईवे के डबरानी क्षेत्र में पहाड़ से मलबा गिरने से दो लोग जिंदा दफन हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा— “गंगोत्री हाईवे पर डबरानी क्षेत्र में पहाड़ से मलबा गिरने से दो लोगों की मौत का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”

धराली-हर्षिल में तबाही का मंजर

गौरतलब है कि 5 अगस्त को धराली-हर्षिल में बादल फटने से तबाही मच गई थी। गंगोत्री नेशनल हाईवे समेत कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। राहत-बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य लगातार प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर गंगोत्री नेशनल हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों का जायजा लिया और BRO व PWD को निर्देश दिए कि संसाधनों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू किया जाए।

हेलीकॉप्टर से मरीजों का रेस्क्यू

धराली आपदा के बाद उत्तरकाशी प्रशासन ने गंभीर रूप से बीमार मरीजों को MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए धराली व अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।

लगातार बढ़ रहा खतरा

गंगोत्री हाईवे पर जगह-जगह भूस्खलन की घटनाओं ने स्थानीय लोगों और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के बावजूद राहत कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि हालात सामान्य किए जा सकें।

