हादसा या कुछ और; पत्रकार राजीप प्रताप मौत मामले में उत्तरकाशी SP ने बताई हर एक बात

उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत की जांच तेज हो गई है। परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें अस्पताल की बदहाली उजागर करने की सजा मिली जिसके लिए पहले भी कई बार धमकियां दी जा चुकी थीं। इस पूरे मामले में अब उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक (SP) सरिता डोबरल ता बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम में मौत की वजहें सीने और पेट में अंदरूनी चोटें थीं। राजीव के परिवारजनों ने भी कुछ तथ्य दिए हैं,जिनकी जांच की जा रही है।

SP सरिता डोबरल ने बताया कि राजीव प्रताप के परिवार ने 19 तारीख को पुलिस थाने में उनके लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद, हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। फुटेज से हमें पता चला कि 18 तारीख की रात को राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे, और वे अपने दोस्त की कार में गंगोरी की तरफ गए थे। जो फुटेज हमें रात 11:39 बजे मिली, उसमें वह अकेले कार चलाते दिख रहे हैं। अगले दिन हमें दुर्घटना स्थल पर उनकी कार 500 मीटर दूर मिली। इसके बाद से हम लगातार उनकी तलाश कर रहे थे।