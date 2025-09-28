करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा! उत्तरकाशी के लापता पत्रकार का 10वें दिन मिला शव

राजीव प्रताप सिंह की मौत पर दुख जताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि राजीव प्रताप जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

9 दिनों से लापता उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप सिंह का आज 10वें दिन शव बरामद हुआ है। लापता होने के बाद से यह बात उठ रही थी कि उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के चलते लगातार धमकियां मिल रही थीं। आज उनके निधन का समाचार मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मामले में गहन एवं निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।

राजीव प्रताप सिंह की मौत पर दुख जताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि राजीव प्रताप जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने घटना की गहन एवं निष्पक्ष जांच के भी निर्देश दिए हैं।