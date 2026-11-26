उत्तरकाशी अग्निकांड: घर और स्कूल तक राख, 56 परिवारों ने खुले आसमान में काटी रात
उत्तरकाशी में आग की लपटों ने गांव में 39 मकानों को निगल लिया है। इससे करीब 56 परिवारों के 150 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। आगजनी में गौशालाओं में बंधे 70 से अधिक मवेशी भी जिंदा जल गए।
उत्तरकाशी जिले के पवाणी गांव में मंगलवार शाम हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिंदगी ठहर सी गई है। चारों ओर राख के ढेर, धुएं का गुबार और तबाही के निशान ही शेष बचे हैं। अग्निकांड से प्रभावित लोगों ने मंगलवार की रात खुले आसमान के नीचे भूखे पेट गुजारी। आग की लपटों ने गांव में 39 मकानों को निगल लिया है। इससे करीब 56 परिवारों के 150 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। आगजनी में गौशालाओं में बंधे 70 से अधिक मवेशी भी जिंदा जल गए। आग बुझाने के प्रयास में एक युवक भी झुलसा है।
बुधवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य पवाणी पहुंचे। उनके निर्देश पर प्रभावितों को भोजन मुहैया कराने के लिए सामूहिक रसोई बनाई गई है। पीड़़ितों को कपड़े, कंबल और 24 टेंट मुहैया कराए गए हैं। प्रशासन ने अग्निकांड प्रभावितों को फौरी मदद के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये की धनराशि भी दी है। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने गांव में अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया है।
आग को बुझाने के प्रयास में ओसला निवासी गंगा सिंह (30) पुत्र सुलक राम झुलस गया। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी में उपचार किया जा रहा है। बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि फिलहाल गांव में सामूहिक रसोई स्थापित की जा रही है। अग्निकांड प्रभावितों को फौरी मदद के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये की धनराशि भी मुहैया कराई गई है। प्रभावितों को आज गांव में सुरक्षित बचे दर्जनभर मकानों में ठहराया जा रहा है। इसके बाद प्रभावित परिवारों के टेटों में शिफ्ट किया जाएगा। सभी को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
कापी-किताबों के साथ बच्चों का स्कूल भी राख
मोरी क्षेत्र के पवाणी गांव में मंगलवार को लगी भीषण आग ने कई परिवारों के आशियानों के साथ ही बच्चों के भविष्य को संवारने वाले प्राथमिक विद्यालय को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि आवासीय भवनों के साथ गांव का प्राथमिक विद्यालय भी पूरी तरह जलकर राख हो गया।
इस अग्निकांड ने न केवल ग्रामीणों से उनके घर छीन लिए, बल्कि गांव के नौनिहालों की शिक्षा व्यवस्था के सामने भी गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। पवाणी गांव के इस प्राथमिक विद्यालय में 12 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी गई शिक्षण सामग्री, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गए। वहीं जिन परिवारों के घर आग की चपेट में आए उनके बच्चों की स्कूल ड्रेस,किताबें,कॉपियां और पढ़ाई से जुड़ी अन्य सामग्री भी जलकर राख हो गई। अचानक आई इस आपदा ने बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अग्निकांड के बाद सबसे बड़ी चिंता अब इन बच्चों की पढ़ाई को दोबारा पटरी पर लाने की है। विद्यालय भवन के नष्ट होने से बच्चों के सामने पढ़ाई जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने तत्काल वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था करने की चुनौती है। खंड शिक्षाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। विभाग की ओर से प्रयास किया जाएगा कि विद्यालय भवन के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में बाधित न हो।
प्रभावित परिवारों से मिलेंगे सीएम धामी
मोरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुरुवार को मोरी विकासखंड के पवाणी गांव में अग्निकांड प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पवाणी से एक किलोमीटर पूर्व ओसला मोटर मार्ग पर बने अस्थाई हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद एक किलोमीटर कार से गांव के निकट आएंगे। वहा से 200 मीटर पैदल पवाणी गांव पहुंचकर अग्निकांड प्रभावित परिवारों को मिलेंगे।
अग्निकांड पीड़ितों को पांच-पांच हजार की फौरी मदद
पवाणी गांव में हुए अग्निकांड के बाद बुधवार को पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गांव में प्रभावितों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेकर पीड़ितों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच-पांच हजार की अहेतुक सहायता के चेक वितरित किए। प्रभावितों के रहने के लिए टेंट और राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावितों के लिए राशन उपलब्ध कराया गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।
पीड़ित परिवारों के लिए पहुंचाई जा रही राहत
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरकाशी की ओर से प्रभावित परिवारों के लिए 123 कंबल, 100 जैकेट, 24 टेंट, चार बड़े एवं रेडक्रॉस टेंट, 12 बर्तन सेट, 45 सेट पतीला, कढ़ाई, स्टील लोटा व टिफिन, 45 गैस चूल्हे, 45 बाल्टियां और 45 हाईजीन किट के अलावा 50 गद्दे और अन्य सामग्री।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन