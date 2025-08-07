उत्तरकाशी आपदा: दोहरी खुशी मनाने गए थे धराली, पत्नी-बेटे समेत सैलाब में खो गए

उत्तराखंड के धराली गांव के मुकेश पंवार पत्नी और तीन साल के बेटे के साथ हारदूध मेले और भाई के क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने की खुशी मनाने गए थे, लेकिन यह दोहरी खुशी उन्हें भारी पड़ गई। आपदा के सैलाब में तीनों लापता हो गए। इधर, उत्तरकाशी में उनका छह साल का दूसरा अबोध बच्चा अपने माता-पिता और भाई के लापता होने की खबर से अनजान है।

वोट डालने गए थे गांव

धराली निवासी 38 वर्षीय मुकेश पंवार उत्तरकाशी के तिलोथ में किराये के कमरे में रहते हैं। तीन अगस्त को वह अपनी पत्नी विजैता और तीन साल के बेटे मिठ्ठू के साथ धराली के लिए निकले थे। धराली में उनका होटल भी है। उनका बड़ा भाई सुशील हाल ही में धराली से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया था। कुछ दिन पहले वे वोट डालने के लिए भी सपरिवार गांव गए थे। इस बार हारदूध मेला मनाने और भाई के चुनाव जीतने की खुशी मनाने गांव पहुंचे थे, लेकिन आपदा के सैलाब में कहीं खो गए। मुकेश के साढ़ू भाई खुशपाल सिंह रावत ने बताया कि जैसे ही सैलाब का वीडियो सामने आया, उन्होंने मुकेश को फोन लगाया। एक घंटी गई और फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। आसपास के लोगों से किसी तरह संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि मुकेश अपने होटल समेत बह गए हैं। बहनोई महेंद्र चौहान ने बताया कि आपदा के बाद से अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।