उत्तरकाशी आपदा में लापता सेना के जवान की लाश भागीरथी नदी से बरामद, 67 अब भी लापता
उत्तरकाशी जिले के धराली-हरसिल इलाके में आए सैलाब के 13 दिन बाद बचाव और खोजी दलों ने सोमवार को हरसिल के पास झाला में भागीरथी नदी से सेना के एक लापता जवान की लाश बरामद की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
उत्तरकाशी जिले के धराली-हरसिल क्षेत्र में अचानक आए सैलाब के 13 दिन बाद बचाव और खोजी दलों ने सोमवार को हरसिल के पास झाला में भागीरथी नदी से सेना के एक लापता जवान की लाश बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि सेना के अधिकारियों से जवान की पहचान की पुष्टि का इंतजार है। बता दें कि 5 अगस्त के बाद आपदा के शिकार 25 नेपाली मूल के लोगों समेत 67 व्यक्ति लापता हैं।
अधिकारियों की मानें तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में मल्टी एजेंसी खोज और राहत अभियान 'युद्धस्तर' पर चलाया जा रहा है। इस अभियान में सेना, वायु सेना, स्पेशल फोर्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लगभग 1,056 जवान जुटे हैं।
अभियान में जिला प्रशासन की मदद के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूसीएडीए) के दो हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के मातली में तैनात किए गए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राशन, फ्यूल, राहत सामग्री और कलपुर्जे पहुंचाने के लिए अब तक 431 उड़ानें भरी जा चुकी हैं। हालांकि कि सोमवार को होने वाली उड़ानें क्षेत्र में खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गईं।
अब तक प्रभावित क्षेत्र से 1,308 स्थानीय लोगों और फंसे तीर्थयात्रियों को निकाला जा चुका है। हर दिन हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न, डीजल, पेट्रोल और दवाएं समेत जरूरी वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि लगातार हो रही बारिश की संभावना को देखते हुए कम से कम 15 दिनों का अतिरिक्त राशन जमा कर लिया जाए। एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए धराली में चौकी स्थापित की गई है।
