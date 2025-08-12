Uttarkashi disaster People of Dharali village are living in hope searching for their loved ones every day हर समय रहती है लापता लोगों के लौटने की आस, उम्मीद में जी रहे धराली के लोग, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarkashi disaster People of Dharali village are living in hope searching for their loved ones every day

उत्तरकाशी के धराली गांव में जब से आपदा आई है तब से लोग सदमे में ही जी रहे हैं। जहां गांव वाले सुबह उठने के बाद अपने-अपने काम में लगते थे वो अब सुबह से रात तक अपनों की तलाश ही कर रहे हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सुरेन्द्र नौटियाल। धरालीTue, 12 Aug 2025 05:49 AM
पांच अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा ने यहां के ग्रामीणों की दिनचर्या को ही बदल कर रख दिया है। ग्रामीण पहले रोज सुबह उठकर जहां अपने सेब के बगीचों और खेतों में काम करने जाते थे और दोपहर में भोजन करने के बाद धराली बाजार में अपना व्यवसाय देखते थे, लेकिन अब शोक में डूबे ग्रामीण सब कुछ छोड़कर नम आंखों से दिनभर लापता लोगों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं।

आपदा के बाद से सदमे में हैं गांववाले

आपदा के बाद से धराली के ग्रामीण सदमे में हैं। सबकुछ खो चुके ग्रमीण एक-दूसरे को ढांढस बंधाकर हिम्मत बढ़ाने पर लगे हैं। यहां गांव से आठ लोग मलबे में दब गए, जिनमें एक का शव मिल गया था, मगर आज भी सात लोग लापता हैं। इनके मिलने की उम्मीद आज भी लगाए बैठे हैं। यहां गांव में रहने वाले 30 परिवार आशा की किरण के साथ सामूहिक रूप से भोजन बनाकर एक-दूसरे का सहारा बने हैं। लोगों को अभी भी अपनों के सही सलामत मिलने की उम्मीद बनी हुई है।

सेना कर रही सभी प्रभावितों की मदद

धराली गांव की हिमांशी पंवार ने बताया कि उन्होंने गत पांच अगस्त को खीर गंगा में आए सैलाब को देखा। तब से गांव के सभी लोग भयभीत हैं। गांव के सात लोग आज भी लापता हैं, जिनके लिए गांव के लोग चिंतित हैं। हर एक ग्रामीण रेस्क्यू टीमों की ओर नम आखों से टकटकी लगाए हैं, ताकि वह उनके अपनों को खोज निकालें।

बाजार में रहती थी रौनक

यहां पंचायत चौक पर सुबह का नाश्ता करते प्रकाश राणा ने बताया कि आपदा ने उनकी दिनचर्या बदल दी है। आपदा से पहले बजार में इन दिनों रौनक रहती थी। गांव के लोग पहले अपने खोत-बगीचे का काम करने निकलते थे और फिर दोपहर में आराम कर शाम को बाजार आते थे। लेकिन, इस आपदा ने उनसे सब कुछ छीन लिया है।

20 परिवारों के पास नहीं बची घर बनाने की जगह

धराली गांव के महेश पंवार ने बताया कि गांव में 20 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास अब मकान बनाने के लिए जगह तक नहीं बची है। सब-कुछ आपदा में तबाह होने के बाद उनको अब रहने की चिंता सता रही है। यहां घर-आंगन, खेत-खलियान, रोजगार का जरिया छिनने के बाद अब सरकार से मांग है कि उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पर विस्थापित कर दिया जाए।

