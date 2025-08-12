हर समय रहती है लापता लोगों के लौटने की आस, उम्मीद में जी रहे धराली के लोग

उत्तरकाशी के धराली गांव में जब से आपदा आई है तब से लोग सदमे में ही जी रहे हैं। जहां गांव वाले सुबह उठने के बाद अपने-अपने काम में लगते थे वो अब सुबह से रात तक अपनों की तलाश ही कर रहे हैं।

पांच अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा ने यहां के ग्रामीणों की दिनचर्या को ही बदल कर रख दिया है। ग्रामीण पहले रोज सुबह उठकर जहां अपने सेब के बगीचों और खेतों में काम करने जाते थे और दोपहर में भोजन करने के बाद धराली बाजार में अपना व्यवसाय देखते थे, लेकिन अब शोक में डूबे ग्रामीण सब कुछ छोड़कर नम आंखों से दिनभर लापता लोगों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं।

आपदा के बाद से सदमे में हैं गांववाले आपदा के बाद से धराली के ग्रामीण सदमे में हैं। सबकुछ खो चुके ग्रमीण एक-दूसरे को ढांढस बंधाकर हिम्मत बढ़ाने पर लगे हैं। यहां गांव से आठ लोग मलबे में दब गए, जिनमें एक का शव मिल गया था, मगर आज भी सात लोग लापता हैं। इनके मिलने की उम्मीद आज भी लगाए बैठे हैं। यहां गांव में रहने वाले 30 परिवार आशा की किरण के साथ सामूहिक रूप से भोजन बनाकर एक-दूसरे का सहारा बने हैं। लोगों को अभी भी अपनों के सही सलामत मिलने की उम्मीद बनी हुई है।

सेना कर रही सभी प्रभावितों की मदद धराली गांव की हिमांशी पंवार ने बताया कि उन्होंने गत पांच अगस्त को खीर गंगा में आए सैलाब को देखा। तब से गांव के सभी लोग भयभीत हैं। गांव के सात लोग आज भी लापता हैं, जिनके लिए गांव के लोग चिंतित हैं। हर एक ग्रामीण रेस्क्यू टीमों की ओर नम आखों से टकटकी लगाए हैं, ताकि वह उनके अपनों को खोज निकालें।

बाजार में रहती थी रौनक यहां पंचायत चौक पर सुबह का नाश्ता करते प्रकाश राणा ने बताया कि आपदा ने उनकी दिनचर्या बदल दी है। आपदा से पहले बजार में इन दिनों रौनक रहती थी। गांव के लोग पहले अपने खोत-बगीचे का काम करने निकलते थे और फिर दोपहर में आराम कर शाम को बाजार आते थे। लेकिन, इस आपदा ने उनसे सब कुछ छीन लिया है।

20 परिवारों के पास नहीं बची घर बनाने की जगह