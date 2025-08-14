उत्तरकाशी में नहीं टला खतरा, हर्षिल में झील के डर से छत पर रात गुजार रहे लोग

उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद अभी तक संकट टला नहीं है। हर्षिल की झील में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गांव वाले छत पर रात गुजारने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने अपने घर के ऊपर टैंट लगाए हैं।

बीती पांच अगस्त की दोपहर खीर गंगा और तेलगंगा में भारी बारिश से हर्षिल हेलीपैड के पास बनी विशालकाय झील ने स्थानीय ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। यहां भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से झील का पानी कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। हर्षिल में इससे भयभीत, झील के आसपास रहने वाले कुछ लोग रात को सुरक्षित स्थानों पर चले जा रहे हैं, जबकि कई लोग अपने घरों के ऊपर टेंट लगाकर रात गुजार रहे हैं।

लगातार बढ़ रहा झील का जलस्तर हर्षिल झील में बीते मंगलवार से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वहां पर झील को खोलने के प्रयास तो जारी हैं लेकिन उसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि एक ओर से झील से पानी का रिसाव जारी है। इसके बावजूद भी झील का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। झील के कारण हर्षिल बाजार के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में झील के किनारे रहने वाले तमाम लोग रात में अपने घरों में नहीं रह रहे हैं। वह सुरक्षित स्थानों पर रात बिता रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने घर के ऊपर टैंट लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वह रात को टैंट में रहकर पानी के जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बचाव हो सके।