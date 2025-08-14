Uttarkashi disaster People in Harshil are spending the night on the roof due to fear of the lake उत्तरकाशी में नहीं टला खतरा, हर्षिल में झील के डर से छत पर रात गुजार रहे लोग, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद अभी तक संकट टला नहीं है। हर्षिल की झील में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गांव वाले छत पर रात गुजारने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने अपने घर के ऊपर टैंट लगाए हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीThu, 14 Aug 2025 07:33 AM
बीती पांच अगस्त की दोपहर खीर गंगा और तेलगंगा में भारी बारिश से हर्षिल हेलीपैड के पास बनी विशालकाय झील ने स्थानीय ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। यहां भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से झील का पानी कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। हर्षिल में इससे भयभीत, झील के आसपास रहने वाले कुछ लोग रात को सुरक्षित स्थानों पर चले जा रहे हैं, जबकि कई लोग अपने घरों के ऊपर टेंट लगाकर रात गुजार रहे हैं।

लगातार बढ़ रहा झील का जलस्तर

हर्षिल झील में बीते मंगलवार से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वहां पर झील को खोलने के प्रयास तो जारी हैं लेकिन उसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि एक ओर से झील से पानी का रिसाव जारी है। इसके बावजूद भी झील का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। झील के कारण हर्षिल बाजार के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में झील के किनारे रहने वाले तमाम लोग रात में अपने घरों में नहीं रह रहे हैं। वह सुरक्षित स्थानों पर रात बिता रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने घर के ऊपर टैंट लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वह रात को टैंट में रहकर पानी के जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बचाव हो सके।

विशालकाय झील से बढ़ रहा खतरा

झील से हो रहे रिसाव के पानी से लगातार आसपास के बगीचों सहित जीएमवीएन गेस्ट हाउस और हर्षिल पुलिस थाने के नीचे कटाव जारी है। गंगोत्री हाईवे बंद होने से प्रशासन वहां पर मशीनें नहीं पहुंचा पा रहा है। उधर, धराली की ओर से झील में डूबे गंगोत्री हाईवे पर सेना, क्रेट में पत्थर भरकर पैदल मार्ग बना रही थी। यह मार्ग भी जलस्तर बढ़ने से डूब गया। सिंचाई विभाग के अफसरों की मानें तो अनुमानित तौर पर हर्षिल में बनी झील करीब एक किमी लंबे व 60 मीटर चौड़े क्षेत्र में फैली है। इसमें करीब 20 फीट गहराई तक मलबा जमा है। यह मलबा ज्यादा भी हो सकता है।

uttarkashi disaster

