मिलिए फैंटम और कोको से, जो उत्तरकाशी हादसे के मलबे में जिंदगी की कर रहे तलाश

Uttarkashi Disaster: उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर को रख दिया। धराली के मलबे में एनडीआरएफ के जर्मन शेफर्ड डॉग ‘फैंटम’ और ‘कोको’ सर्च ऑपरेशन में टीम की मदद कर रहे हैं।

धराली आपदा का एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी नम आंखें अपनों को तलाशने में जुटी हुईं हैं। इसी के बीच, सदियों से इंसानों के हमसफर रहे ‘डॉग’ भारी मलबे में दबे लोगों की सांसें ढूंढने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसडीआरएफ के दो प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग ‘फैंटम’ और ‘कोको’ की, जो भारी बारिश, सर्द हवाओं, खतरनाक रास्तों, नदियों-नालों को पार करते हुए मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश करने को जुटे हुए हैं। आठ वर्षीय ‘फैंटम’ अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मलबे के ढेर में कभी ऊपर तो कभी तंग मलबों में दबे लोगों को ढूंढ रहा है। ‘कोको’भी इसी काम में लगा है।

अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एसडीआरएफ के करीब 90 जवान सहित दो प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड ‘फैंटम’ व ‘कोको’ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ध्वस्त मकानों, मलबे एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सघन खोजबीन जारी है। -अरुण मोहन जोशी,पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ

इन आपदाओं में सराहनीय काम किया पिथौरागढ़ के बतसडी, नारायबगड़, चमोली, मालदेवता, रायपुर आपदा में सर्चिंग के लिए दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। इन्होंने मलबे में दबे लोगों को ढूंढ निकालकर उनकी जान भी बचाई है। इसके अलावा, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दोनों डेमो भी देते हैं, जिसके देखकर दर्शक जोरदार तालियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं।