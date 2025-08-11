उत्तरकाशी आपदा में कितने लोग हैं लापता? पहली बार चला पता, बिहार-यूपी से लेकर नेपाल तक के हैं लोग
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में आई आपदा को 6 दिन हो चुके हैं। प्रशासन ने पहली बार खुलासा किया कि 43 लोग अभी भी लापता हैं।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में आई आपदा को 6 दिन बीत चुके हैं। सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 1200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने पहली बार बताया कि अभी भी 43 लोग लापता है, और उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
अभी भी 43 लोग हैं लापता
प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, लापता लोगों में 9 सेना के जवान, 13 स्थानीय, 6 यूपी, 1 टिहरी, 24 नेपाल और 13 बिहार के लोग शामिल हैं। प्रशासन लापता परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वहीं मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए सेना के खोजी कुत्ते और थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए हैं।
क्या बोले गढ़वाल आयुक्त
गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने पुष्टि करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2025 को धाराली गांव में आए बादल फटने और अचानक बाढ़ की त्रासदी में 43 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 9 सैन्यकर्मी, 13 स्थानीय, 6 उत्तर प्रदेश, 1 टिहरी, 24 नेपाल और 13 बिहार के लोग शामिल हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, जिसमें अब तक 1200 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।
अभी भी जारी है जिंदगी की तलाश
उन्होंने बताया कि मलबे अभी भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। जहां भी संभव लग रहा है, वहां अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से खोजबीन की जा रही है। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि लापता लोगों के परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ताकि जल्द से जल्द हर संभव मदद किया जा सके।
