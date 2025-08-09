Uttarkashi disaster Bailey bridge construction begins on Limcha Gad, traffic expected today उत्तरकाशी में सेना युद्ध स्तर पर बना रही पुल, आज आवाजाही की उम्मीद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Uttarkashi disaster Bailey bridge construction begins on Limcha Gad, traffic expected today

उत्तरकाशी में सेना युद्ध स्तर पर बना रही पुल, आज आवाजाही की उम्मीद

उत्तरकाशी आपदा के बार ग्राउंड जीरो पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज लिम्चा गाड़ पर बैली ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आवाजाही शुरू हो जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज होगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीSat, 9 Aug 2025 07:03 AM
सीमा सड़क संगठन की ओर से गंगनानी नाग देवता मंदिर के पास लिम्चा गाड़ पर ध्वस्त पुल को बनाने का कार्य शुक्रवार सुबह से तीव्र गति से शुरू कर दिया गया है। बीआरओ की ओर से यहां पर बैली ब्रिज बनाया जा रहा है। जिसके लिए बीआरओ की ओर से गुरुवार रात को ही पुल की सामग्री गंगनानी पहुंचा दी थी। बीआरओ के अधिकारियों की मानें तो शनिवार दोपहर तक पुल पर आवाजाही शुरू हो सकती है।

कई जगहों पर हाईवे बाधित

बता दें कि गंगोत्री घाटी में मंगलवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे नेताला, सिलकुरा, भटवाड़ी, पापड़ गाड़, लिम्चा गाड, कंडार मंदिर, डबरानी, लोहरी नागपाला परियोजना,सोनगाड सहित विभिन्न स्थानों पर बाधित हो गया था।

जिसमें उत्तरकाशी से गंगनानी तक बीआरओ ने तत्परता दिखाते हुए गुरुवार को ही सुचारू कर दिया। वहीं शुक्रवार सुबह से बीआरओ की टीम लिम्चा गाड़ के पास वैली ब्रिज तैयार करने में जुटी है।

बीआरओ के कर्नल विजय ने बताया कि बैली ब्रिज की सामाग्री रात को ही पहुंचा दी गई थी। शुक्रवार से सुबह से पुल का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। बीआरओ के 16 अधिकारी, 80 मजदूर, एक पोकलैंड, एक हाईड्रा, 01 जेसीबी मशीन कार्य में जुटी है।

