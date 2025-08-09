धराली आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा, CM धामी ने 2 ऐलान किए

उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को उत्तराखंड सरकार सहायता राशि देगी। इस आपदा में जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दो घोषणाएं कीं।

उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसके तहत आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि दी जाएगी। आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इससे उन्हें तात्कालिक रूप में आर्थिक सहारा मिल पाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रभावित ग्राम वासियों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार एवं स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। राजस्व विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई यह समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। यह समिति धराली गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीति का खाका तैयार करेगी, जिससे स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना हुई थी। जिला प्रशासन ने आपदा के बाद से 4 लोगों की मौत और 49 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। लोगों को निकालने के लिए चार हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि शनिवार को बचाव अभियान के पांचवें दिन 170 लोगों को आईटीबीपी के मातली हेलीपैड और 107 लोगों को चिन्यालीसौड़ स्थित हवाई पट्टी पर पहुंचाया गया।