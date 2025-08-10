Uttarkashi dharali rescue team helped pregnant women airlifted and admitted to hospital full details जब गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनी रेस्क्यू टीम, हेलिकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarkashi dharali rescue team helped pregnant women airlifted and admitted to hospital full details

जब गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनी रेस्क्यू टीम, हेलिकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल

झाला निवासी 32 वर्षीय गर्भवती प्रियंका को शुक्रवार रात प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गंगोत्री हाईवे के कई जगह बंद होने के कारण परिजन से उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। बाद में उसे हेलिकॉप्टर की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, धरालीSun, 10 Aug 2025 08:48 AM
share Share
Follow Us on
जब गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनी रेस्क्यू टीम, हेलिकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल

धराली आपदा में लगी रेस्क्यू टीम झाला गांव की गर्भवती महिला के लिए देवदून बनी है। महिला को हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी से मातली लाया गया, जहां उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झाला निवासी 32 वर्षीय गर्भवती प्रियंका को शुक्रवार रात प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गंगोत्री हाईवे के कई जगह बंद होने के कारण परिजन से उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। शनिवार सुबह परिजन महिला को लेकर हर्षिल हेलीपैड पहुंचे, यहां रेस्क्यू कार्य में लगे जवानों ने तत्काल प्राथमिकता के आधार पर महिला को हेलीकॉप्टर से मातली हेलीपैड भेजा।

जहां एंबुलेंस से महिला को जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में महिला का गहन उपचार चल रहा है। उपचार के बाद अब महिला की हालात सामान्य हैं। अस्पताल में महिला की अल्ट्रासाउंड समेत सभी जांचें हो चुकी हैं और महिला अभी भी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी।

धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू और सर्च आपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। शनिवार को 480 लोगों को आपदाप्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया। अब तक 1126 लोगों को निकाला जा चुका है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हर्षिल में माइक्रो हाइड्रो विद्युत परियोजना को चालू कर दिया गया है। इससे आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल हो चुकी है। मलबे के भीतर दबे लोगों की तलाश के लिए शनिवार सुबह एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार भेज दिया गया है। इनकी मदद से मलबे में सटीकता से सर्च आपरेशन चलाया जा सकेगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मलबे में लगातार खुदाई करते हुए तलाशी अभियान चलाए हुए हैं।

Uttarkashi Latest News uttarkashi disaster

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।