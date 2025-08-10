जब गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनी रेस्क्यू टीम, हेलिकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल

झाला निवासी 32 वर्षीय गर्भवती प्रियंका को शुक्रवार रात प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गंगोत्री हाईवे के कई जगह बंद होने के कारण परिजन से उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। बाद में उसे हेलिकॉप्टर की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

धराली आपदा में लगी रेस्क्यू टीम झाला गांव की गर्भवती महिला के लिए देवदून बनी है। महिला को हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी से मातली लाया गया, जहां उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झाला निवासी 32 वर्षीय गर्भवती प्रियंका को शुक्रवार रात प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गंगोत्री हाईवे के कई जगह बंद होने के कारण परिजन से उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। शनिवार सुबह परिजन महिला को लेकर हर्षिल हेलीपैड पहुंचे, यहां रेस्क्यू कार्य में लगे जवानों ने तत्काल प्राथमिकता के आधार पर महिला को हेलीकॉप्टर से मातली हेलीपैड भेजा।

जहां एंबुलेंस से महिला को जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में महिला का गहन उपचार चल रहा है। उपचार के बाद अब महिला की हालात सामान्य हैं। अस्पताल में महिला की अल्ट्रासाउंड समेत सभी जांचें हो चुकी हैं और महिला अभी भी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी।