धराली में कहां दफ्न हैं वो जिंदगियां? रेस्क्यू के बीच लोगों का सब्र भी जवाब दे रहा

धराली आपदा प्रबंधन के बीच शासन, प्रशासन के लिए स्थानीय निवासियों का विश्वास जीतना बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन का पहला फोकस गंगनानी से ऊपर गंगोत्री तक फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। सात अगस्त को रेस्क्यू अभियान शुरू होने के पहले दिन से प्रशासन ने यही रणनीति अपनाई है। इस बीच आपदा में अपना घर-बार लुटा चुके और अपनों को खो चुके लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार स्थानीय लोगों को छोड़ बाहर के यात्रियों पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

धराली आपदा की भयावह तस्वीरें चंद मिनटों में सोशल मीडिया के माध्यम से देश-दुनिया में पहुंच चुकी थी। विश्व प्रसिद्ध चार धामों से एक गंगोत्री धाम के निकट हुए इस हादसे ने हर किसी का ध्यान खींचा। ऐसे में विभिन्न प्रदेशों के लोग यहां फंस गए। सड़क मार्ग बंद होने के चलते हेली से लोगों को रेस्क्यू कर नीचे लाना एकमात्र विकल्प था। प्रदेश की पर्यटन और तीर्थाटन की साख देश-दुनिया में खराब न हो, प्रशासन ने गंगनानी से ऊपर विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को नीचे लाने में प्राथमिकता दी। हालांकि इसमें दूसरे प्रदेशों के यात्रियों के साथ स्थनीय लोग भी शामिल थी।

उत्तकाशी के राकेश के एक रिश्तेदार धमेंद्र धराली में लापता हैं। वहां तीन दिन से धराली जाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रोज शाम को उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। गोविंद नाम का युवक अपने लापता रिश्तेदार योगेश के लिए परेशान है, लेकिन वह भी धराली नहीं पहुंच पा रहा है। धराली के संतोष पंवार, सरोजनी पंवार, मातली की अंजली पंवार, उत्तरकाशी की शिवानी चौहान ने मामली हेलीपैड पर हिन्दुस्तान से अपना दर्द साझा किया। इनका कहना था, प्रशासन को स्थानीय लोगों को तवज्जो देते हुए पहले उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए। जो लापता हैं, उनकी पहले तलाश की जानी चाहिए।

अपनों को ढूंढने के लिए धराली जाने की जिद इस बीच कई स्थानीय लोग ऐसे थे, जो धराली या हर्षिल में फंसे थे। सरकार के नुमाइंदे इन तक नहीं पहुंच पाए। दो दिन बाद नेटवर्क सुचारू हुआ और मीडिया के कुछ लोग धराली पहुंचे तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दूसरी तरफ वे लोग थे, जो अब धराली में लापता लोगों की ढूंढखोज में वहां पहुंचना चाहते थे। यह लोग मातली हेलीपैड पर जमे थे। इनकी गुहार सिर्फ इतनी थी, हमें एक बार धराली पहुंचा तो हम वहां जाकर अपनों की ढूंढखोज अपने स्तर पर भी शुरू कर देंगे।

सरकार घेरने को कांग्रेस समेत कई संगठन मैदान में आपदा प्रबंधन में सरकार में फेल होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस समेत तमाम दूसरे संगठन में भी मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर पीड़ितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि दो दिन तक प्रशासन ने उन्हें लिम्चागाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया। सरकार को डर था कि कहीं सच्चाई बाहर न आ जाए। उनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन भटवाड़ी और उत्तरकाशी में आपदा पीड़ितों के परिजनों को भी धराली जाने से रोक रही है। इधर, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने सरकार पर पीड़ितों की आवाज दबाने और सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कई स्थानीय लोगों के फोन आए हैं, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज हैं।