uttarkashi Dharali disaster Villagers Struggle 22 Days Army Helicopters Deliver Aid Promises New Shelter धराली में 22 दिन बाद भी आपदा से जूझ रहे ग्रामीण, सेना के हेलिकॉप्टरों से मदद; मिलेगा नया आसरा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarkashi Dharali disaster Villagers Struggle 22 Days Army Helicopters Deliver Aid Promises New Shelter

धराली में 22 दिन बाद भी आपदा से जूझ रहे ग्रामीण, सेना के हेलिकॉप्टरों से मदद; मिलेगा नया आसरा

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जान खोने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख की सहायता दी जाएगी। पीड़ितों को पुनर्वास भी मिलेगा।

Gaurav Kala एएनआई, उत्तरकाशीWed, 27 Aug 2025 02:59 PM
share Share
Follow Us on
धराली में 22 दिन बाद भी आपदा से जूझ रहे ग्रामीण, सेना के हेलिकॉप्टरों से मदद; मिलेगा नया आसरा

उत्तराखंड सरकार 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आई भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लगातार राशन और आवश्यक राहत सामग्री भेज रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप से वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर और मटली हेलीपैड से अन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।

पीड़ितों को पुनर्वास और रकम भी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही घोषणा की थी कि जिन परिवारों के घर तबाह हुए हैं और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:तबाही में थराली बाजार बहा, लोगों ने भागकर बचाई जान; पूरे उत्तराखंड में अलर्ट

सीएमओ की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। चाहे धराली हो, थराली, स्याना चट्टी या पौड़ी हर जगह युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य किए गए और प्रशासन की प्रतिक्रिया समय सराहनीय रही।

सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी के जिलाधिकारियों के काम की भी प्रशंसा की।

प्रभावित गांवों का दौरा

वहीं, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सोमवार को उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल और मुखबा गांव का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत व सुरक्षा कार्यों की स्थिति का जायज़ा लिया। मुखबा में उन्होंने जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

uttarkashi disaster

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।