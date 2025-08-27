धराली में 22 दिन बाद भी आपदा से जूझ रहे ग्रामीण, सेना के हेलिकॉप्टरों से मदद; मिलेगा नया आसरा

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जान खोने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख की सहायता दी जाएगी। पीड़ितों को पुनर्वास भी मिलेगा।

उत्तराखंड सरकार 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आई भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लगातार राशन और आवश्यक राहत सामग्री भेज रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप से वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर और मटली हेलीपैड से अन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।

पीड़ितों को पुनर्वास और रकम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही घोषणा की थी कि जिन परिवारों के घर तबाह हुए हैं और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सीएमओ की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। चाहे धराली हो, थराली, स्याना चट्टी या पौड़ी हर जगह युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य किए गए और प्रशासन की प्रतिक्रिया समय सराहनीय रही।

सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी के जिलाधिकारियों के काम की भी प्रशंसा की।