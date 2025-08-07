uttarkashi dharali cloudburst update civilians rescued over 50 missing search operation indian army all latest updates धराली आपदा अपडेट; 274 रेस्क्यू हुए लोगों में गुजरात के सबसे ज्यादा, दूसरे पर ये प्रदेश, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
uttarkashi dharali cloudburst update civilians rescued over 50 missing search operation indian army all latest updates

धराली आपदा अपडेट; 274 रेस्क्यू हुए लोगों में गुजरात के सबसे ज्यादा, दूसरे पर ये प्रदेश

सेना ने अपने बयान में आगे बताया कि 1 जेसीओ और 8 जवान लापता बताए गए हैं। 9 सेना के जवानों और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से देहरादून ले जाया गया। 3 गंभीर रूप से घायल नागरिकों को एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। 8 नागरिकों को जिला अस्पताल,उत्तरकाशी में भर्ती कराया गया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, धरालीThu, 7 Aug 2025 12:28 PM
उत्तरकाशी के धराली में आई त्रासदी के बाद जिंजगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेमत तमाम लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे उस प्रलय के बाद लापता लोगों को खोजा जाए। इस बीच आज भारतीय सेना ने धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कई अपडेट्स दिए हैं। सेना ने अपने बयान में बताया कि आज अब तक 70 से ज्यादा नागरिकों को बचाया गया है। 3 नागरिकों के मौत की पुष्टि हुई है। अभी 50 से ऊपर लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार,कुल 274 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं तथा सड़क मार्ग से आगे गंतव्य स्थानों पर भेजे जा रहे हैं।

सरकार ने दिया ताजा आंकड़ा

उत्तराखंड सरकार ने एएनआई को बताया कि गंगोत्री और अन्य क्षेत्रों से 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है, और सभी सुरक्षित हैं। इनमें गुजरात से 131, महाराष्ट्र से 123, मध्य प्रदेश से 21, यूपी से 12, राजस्थान से 6, दिल्ली से 7, असम से 5, कर्नाटक से 5, तेलंगाना से 3 और पंजाब से 1 व्यक्ति शामिल है। ये सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें देहरादून लाया जा रहा है। आईटीबीपी की बचाव टीम की ओर से कुल 307 तीर्थयात्रियों (15+42+15+21+64+150) को गंगोत्री से मुखवा पहुंचाया गया और वे टीम के साथ 11:45 बजे हर्षिल हेलीपैड के लिए रवाना हो गए हैं।

कई जगहों से कट गया धराली

इंडियन आर्मी ने आगे कहा कि भारतीय सेना, अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर, उत्तराखंड के हर्षिल के पास धराली के बादल फटने वाले क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान तेजी से चला रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि कई भूस्खलन और सड़कों के टूटने के कारण यह क्षेत्र अभी भी बाकी जगहों से कटा हुआ है। बार्टवारी, लिंचिगाड़, हर्षिल के पास, गंगनानी और धराली जैसे कई स्थानों पर सड़कें बुरी तरह से बाधित हैं। हर्षिल में सेना का हेलीपैड चालू है। नेलोंग में हेलीपैड चालू है और गंगोत्री से सड़क मार्ग से जुड़ा है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही आसान हो गई है। धराली में नागरिक हेलीपैड भूस्खलन के कारण काम नहीं कर रहा है।

225 से अधिक सैनिक मोर्चे पर

आर्मी ने ताजा अपडेट देते हुए बताया कि 225 से अधिक सैनिक, जिनमें इंजीनियर, मेडिकल टीम और बचाव विशेषज्ञ शामिल हैं, ज़मीन पर मौजूद हैं। एक रीको रडार टीम टेकला में है; एक और रीको रडार को आगे की तैनाती के लिए लाया जा रहा है। खोज और बचाव के लिए कुत्तों को तैनात किया गया है। चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट में तैयार हैं और मौसम ठीक रहा तो आज से ही कर्मियों को लाने और नागरिकों को निकालने का काम शुरू कर सकते हैं। सहस्त्रधारा से पांच नागरिक हेलीकॉप्टर SDRF के समन्वय में माटली, भटवारी और हर्षिल के बीच बचाव अभियान चला रहे हैं। आगमन/रवानगी अभियानों को तेज़ी से करने के लिए माटली हेलीपैड (ITBP) पर एक अस्थायी उड्डयन बेस स्थापित किया जा रहा है।

अगले 24-48 घंटे का प्लान भी तैयार

सेना ने यह भी बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धराली का दौरा किया। आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड और जीओसी, यूबी एरिया मौके पर रहकर अभियानों की देखरेख कर रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ, सेंट्रल कमांड हेलीकॉप्टर अभियानों के लिए सेंट्रल एयर कमांड के मुख्यालय के साथ समन्वय कर रहे हैं। गंगोत्री में फंसे लगभग 180-200 पर्यटकों को भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

उसने आगे कहा कि अगले 24-48 घंटों में पैराट्रूप्स और मेडिकल टीमों को चिनूक हेलीकॉप्टरों द्वारा हर्षिल एयरलिफ्ट किया जाएगा। एनडीआरएफ के कर्मियों और डॉक्टरों को एमआई-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा नेलोंग में पहुंचाया जाएगा। पर्यटकों को वापस आने वाली उड़ानों में नेलोंग हेलीपैड से निकाला जाएगा। उत्तरकाशी और टेकला से आगे की सड़क को खोलने के प्रयास जारी हैं।

