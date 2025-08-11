Uttarkashi dharali cloudburst 48 still not found 6 dead rescue operation sdrf ndrf Indian army all details 48 का अब भी पता नहीं,6 की मौत; धराली में आए प्रलय के बाद कहां दफ्न हैं जिंदगियां?, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, धरालीMon, 11 Aug 2025 10:34 AM
उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीरगंगा में 5 अगस्त को बादल फटने में छह लोगों की मौत हो चुकी है। 48 लोग अभी भी लापता सूची में दर्ज हैं। लापता लोगों की सूची में उत्तराखंड समेत राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी के दल लापता लोगों की तलाश में लगे हैं।

पांच अगस्त की रात करीब 1:50 बजे खीर गंगा नदी क्षेत्र में बादल फटने से धारली गांव में भारी मात्रा में पानी, मलबा, और पत्थर बहकर आए, जिसने गांव के घरों, सड़कों, और बाजार को तहस-नहस कर दिया। इस आपदा ने धराली के साथ-साथ पास के हर्षिल स्थित सेना के शिविर को भी प्रभावित किया। जहां से नौ सैनिक समेत अभी भी 48 लोग लापता दर्ज हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक कर लापता लोगों की तलाश में अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।

लापता लोग

➤उत्तराखंड-14

➤नेपाल-09

➤बिहार-12

➤उत्तर प्रदेश-03

➤राजस्थान-01

➤सैनिक-09

धराली और हर्षिल इलाके में फंसे लोगों को बचाने का काम पूरा हो गया है। अब मलबे में दफन और लापता लोगों को तलाशने का काम तेज होगा। आपदा के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर काम करने पर तैयारी की गई।

रविवार को पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में दूसरे चरण की कार्ययोजना में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने पर विशेष फोकस रहा। आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी को दूसरे चरण के अभियान का इंसिडेंट कमांडर और कमांडेंट एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी को डिप्टी इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया है। डीजीपी ने इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिए कि वे जिला प्रशासन, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बीआरओ, लोनिवि, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाएंगे।

