uttarkashi cloudburst naugaon bazaar flash flood debris came along sdrf rescue all updates उत्तरकाशी में फिर फटा बादल, नौगांव बाजार में पहाड़ से आया सैलाब, बरसाती नाला उफान पर, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarkashi cloudburst naugaon bazaar flash flood debris came along sdrf rescue all updates

उत्तरकाशी में फिर फटा बादल, नौगांव बाजार में पहाड़ से आया सैलाब, बरसाती नाला उफान पर

उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र के देवलसारी इलाके में बादल फटा है। इसके कारण नौगांव बाजार में मलबा भरने की सूचना मिल रही है। साथ ही बरसाती नाला उफान पर आने से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीSat, 6 Sep 2025 08:00 PM
share Share
Follow Us on
उत्तरकाशी में फिर फटा बादल, नौगांव बाजार में पहाड़ से आया सैलाब, बरसाती नाला उफान पर

उत्तरकाशी में आज फिर प्राकृतिक आपदा आई है। जिले के नौगांव क्षेत्र के देवलसारी इलाके में बादल फटा है। इसके कारण नौगांव बाजार में मलबा भरने की सूचना मिल रही है। साथ ही बरसाती नाला उफान पर आने से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान बचाव कार्यों हेतु मौके पर पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने भी इस बाबत एक्स पर पोस्ट भी किया है।

उत्तरकाशी में फिर आए इस संकट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने तथा हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।

नौगांव में भारी बारिश के कारण नगर पंचायत की सौली खड्ड,नौगांव खड्ड और देवलसारी खड्ड में पानी भर गया है, जिसकी वजह से एक चार पहिया वाहन और कई दोपहिया वाहन बहने की खबर है। घरों में मलबा घुस गया और मुल्लाना के पास की एक सड़क भी बहने की खबर है। नौगांव-बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण, कई वाहन रास्ते में फंस गए हैं।

Uttarakhand News uttarkashi disaster

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।