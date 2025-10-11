मां की अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार गई थी महिला, सीढ़ियों से फिसली और….
उत्तराखंड के हरिद्वार से दर्दनाक मामला सामने आया है। हरियाणा के अंबाला से अपनी माता की अस्थि विसर्जन को आई एक महिला की यहां सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से मौत हो गई।
उत्तराखंड के हरिद्वार से दर्दनाक मामला सामने आया है। हरियाणा के अंबाला से अपनी माता की अस्थि विसर्जन को आई एक महिला की यहां सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से मौत हो गई। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र डोभाल ने शनिवार को बताया कि हरियाणा में अंबाला के सेक्टर 10 निवासी सुनीता देवीअपनी माता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आई थीं।
वह शुक्रवार को सीढ़ियों से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस हादसे में उनकी हंसली की हड्डी टूट गयी। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया।
डॉक्टरों के अनुसार, सुनीता देवी के फेफड़ों में गहरी चोट के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा भरवाया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है।
