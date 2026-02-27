उत्तराखंड में आज और कल बारिश-बर्फबारी के आसार, होली से पहले पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक
Uttarakhand Weekly Weather News: उत्तराखंड में आज और कल बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं, होली से पहले एक पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है।
Uttarakhand Weekly Weather: हिमालयी राज्य उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। इसके प्रभाव से आज, 27 फरवरी और कल, 28 फरवरी को प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। पहाड़ों में हो रही इस हलचल का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर भी देखने को मिल सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि होली से पहले एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है, जिससे मौसम परिवर्तन की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम करवट लेगा। इन जनपदों में तीन हजार मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जैसे कि चारधाम (बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) की चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। वहीं, इन जिलों के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे पहाड़ों पर एक बार फिर ठिठुरन लौटने की उम्मीद है।
देहरादून समेत मैदानी इलाकों में गर्मी
पहाड़ों में जहां बर्फ की चादर बिछने की तैयारी है, वहीं मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश ने अभी से पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान में भी भारी उछाल आया है और यह 13.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी के दौरान मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन गर्मी का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है।
होली से पहले फिर पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक
मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में मौसम का 'डबल अटैक' देखने को मिलेगा। 28 फरवरी के बाद विक्षोभ कमजोर पड़ेगा और 1 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। हालांकि, होली से ठीक पहले 3 और 4 मार्च को एक और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके चलते होली के हुड़दंग के बीच बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं बूंदाबांदी का रंग भी देखने को मिल सकता है। इस साल 4 मार्च को मनाई जाने वाली होली पर गर्मी का असर पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है।
अगले सात दिन कैसा मौसम
अगले एक हफ्ते के दौरान मैदानी क्षेत्रों में पारा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि दिन की गर्मी और रात की हल्की ठंड मौसमी बीमारियों का कारण बन सकती है। पर्यटकों के लिए पहाड़ों का रुख करना रोमांचक हो सकता है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनाने की हिदायत दी गई है।
