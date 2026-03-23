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Uttarakhand Weather: पहाड़ों में बारिश और मैदान में गर्मी; उत्तराखंड में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

Mar 23, 2026 08:48 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weekly Weather: मौसम विभाग के अनुसार  उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में सोमवार को मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं, मैदानी इलाकों में तापमान 6 डिग्री तक बढ़ सकता है

Uttarakhand Weather: पहाड़ों में बारिश और मैदान में गर्मी; उत्तराखंड में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

Uttarakhand Weekly Weather: उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन-चार दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में सोमवार को मौसम खराब रहने की संभावना है। इन जिलों में गर्जन के साथ बिजली चमकने और आंधी चल सकती है। 3300 मीटर व उससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। राज्य के शेष पर्वतीय जिलों में भी हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं।

भारतीय मौसम विभाग के देहरादून केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 23 मार्च को शहर में मौसम करवट ले सकता है। दिनभर आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और कहीं-कहीं हल्की बारिश, गरज-चमक या धूल भरी आंधी की संभावना जताई गई है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम करीब 13°C और अधिकतम 28°C रहने का अनुमान है।

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24 और 25 मार्च को तापमान बढ़ेगा

24 और 25 मार्च को मौसम फिर से सामान्य होता नजर आएगा। इन दिनों आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम के समय हल्के बादल छा सकते हैं। तापमान में भी बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान 30 से 31°C तक पहुंच सकता है।

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26 मार्च से बदलेगा मौसम

26 मार्च को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिनभर आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक (थंडर लाइटनिंग) की स्थिति बन सकती है। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 30°C और न्यूनतम 15°C रहने का अनुमान है। इसी तरह 27 मार्च को मौसम थोड़ा और सक्रिय रहेगा। आंशिक बादलों के बीच बारिश, गरज-चमक और धूल भरी आंधी की संभावना जताई गई है। तापमान में हल्की गिरावट के साथ अधिकतम 28°C तक रह सकता है।

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28 मार्च को मौसम फिर से साफ हो जाएगा। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान सामान्य स्तर पर बना रहेगा। अधिकतम तापमान करीब 30°C रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 23 से 26 मार्च के बीच किसी प्रकार की आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि बीच-बीच में बदलते मौसम और संभावित गरज-चमक को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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