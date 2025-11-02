Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather yellow alert for lightning thunderstorm with gusty winds
उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से होगी बारिश, 2 दिन इन जिलों में मौसम रहेगा खराब

उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से होगी बारिश, 2 दिन इन जिलों में मौसम रहेगा खराब

संक्षेप: मौसम विभाग का कहना है कि 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका असर उत्तराखंड पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। 

Sun, 2 Nov 2025 03:21 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

मौसम विभाग की मानें तो 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव उत्तराखंड पर भी नजर आएगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में दो दिन मौसम खराब रह सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग ने 4 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ के साथ ही बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 5 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने 4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 और 4 नवंबर को राजस्थान, 4 और 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।