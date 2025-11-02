उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से होगी बारिश, 2 दिन इन जिलों में मौसम रहेगा खराब
संक्षेप: मौसम विभाग का कहना है कि 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका असर उत्तराखंड पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग की मानें तो 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव उत्तराखंड पर भी नजर आएगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में दो दिन मौसम खराब रह सकता है।
मौसम विभाग ने 4 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ के साथ ही बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने 5 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने 4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 और 4 नवंबर को राजस्थान, 4 और 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।