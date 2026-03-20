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उत्तराखंड में मार्च में जनवरी जैसी ठंड,निकालने पड़े कंबल; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Mar 20, 2026 08:05 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड का मौसम पूरी तरह बदल गया है। मार्च की आमद के साथ ही लोगों ने अपने ठंड के कपड़े और कंबल संदूक में बंद कर दिए थे, लेकिन अब फिर से निकालने पड़ रहे हैं।

उत्तराखंड में मार्च में जनवरी जैसी ठंड,निकालने पड़े कंबल; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में कुदरत ने इस बार ऐसी गुगली फेंकी कि कैलेंडर मार्च दिखा रहा है, लेकिन ठंड जनवरी जैसी है। होली के बाद जिन जैकेटों और कंबलों को अलविदा कहकर संदूक में पैक कर दिया गया था, उन्हें ठिठुरन ने दोबारा बाहर निकलवा दिया है। कुछ दिनों से ठंडी हवाओं और बारिश के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। दून में इस समय तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन, गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। वहीं, जनवरी में अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले पांच दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

पहाड़ी जिलों में भी तापमान सामान्य से सात डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर में 15.5 और नई टिहरी में 15.9 डिग्री तापमान रहा। वहीं, मौसम विभाग के अनुसार दो दिन बाद मौसम साफ होने पर तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी ठंडी हवाओं और बारिश का असर जारी रहेगा।

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सर्दी का सीजन रहा सूखा, अब बरस रहे बादल

इस साल नवंबर में सामान्य से 98 प्रतिशत कम बारिश हुई। दिसंबर पूरी तरह सूखा रहा। जनवरी में थोड़ी राहत मिली, लेकिन फरवरी में फिर 94 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। अब मार्च में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार बारिश हो रही है।

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देहरादून का मौसम कैसा
देहरादून में मौसम के करवट बदलने से सर्दी फिर बढ़ गई है। गुरुवार को सुबह से देर रात तक रुक-रुककर हो रही बारिश और सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है।

उत्तराखंड में पहाड़ से मैदानों तक बारिश एवं ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान 24 घंटे में पांच डिग्री तक गिर गया है। इससे सर्दी बढ़ गई है। लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। दून समेत अन्य जगहों पर कई दौर की बारिश सुबह से शाम तक हुई। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून में गुरुवार को तापमान 26.9 डिग्री रहा।

बुधवार को तापमान 28.5 डिग्री था। दून में 24 घंटों के भीतर 2.4 डिग्री तापमान कम रहा। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने कहा कि शुक्रवार को प्रदेशभर में बारिश एवं 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट दिया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन जिलों में आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। मैदानी जिलों हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर समेत टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में भी ओले गिरने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

ऋषिकेश-विकासनगर में भी बढ़ी ठंड

ऋषिकेश में गुरुवार को तेज हवा के बीच बारिश हुई। इससे तापमान गिर गया। गुरुवार को तापमान 27 और 17 डिग्री रहा। विकासनगर में बारिश से तापमान 23 और 16 डिग्री रहा।

22 से साफ होगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बिजली चमकने की आशंका है। 22 और 23 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।

चकराता में बारिश और कोहरे से बढ़ी ठंड

चकराता में गुरुवार को दोपहर बाद बारिश और कोहरे से ठंड और बढ़ गई। अधिकतम तापमान 12 और न्यूनतम छह डिग्री रहा। गुरुवार सुबह आसमान में घने बादल छाए रहे और दोपहर दो बजे बारिश शुरू हुई। कुछ देर बाद मौसम साफ हुआ लेकिन तीन बजे फिर बारिश होने लगी। कोहरा भी छा गया। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबक गए और बाजार सुनसान हो गया। तेज हवाओं और बारिश से बागवानी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

मसूरी में बारिश और सर्द हवाओं से कंपकपी

मसूरी में सर्द हवाओं से ठंड बढ़ गई है। गुरुवार को पर्यटन नगरी में सुबह 7:00 बजे से बारिश शुरू हो गई। यह नौ बजे तक चली। इसके बाद दोपहर को हल्की धूप खिली। अपराह्न 3:00 बजे आसमान में काले बादल छा गए और शहर में बारिश शुरू हो गई l सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई। लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। बारिश के कारण बाजारों से भी रौनक गायब रही l शहर में पूरे दिन रूक-रूक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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