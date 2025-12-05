उत्तराखंड के मौसम में 2 दिन दिखेगा उलटफेर, किन जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी?
उत्तराखंड में मौसम का बड़ा उलटफेर देखा जाएगा। IMD ने 3 दिन उत्तराखंड के कुछ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश या बर्फबारी की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के किन जिलों में मौसम रहेगा खराब जानें…
उत्तराखंड में मौसम का बड़ा उलटफेर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 3 दिन उत्तराखंड के कुछ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश या बर्फबारी की चेतावनी दी है। IMD की मानें तो आज ही सूबे के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। मौसम में हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी दो दिन हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम में यह बदलाव के कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखा जा सकता है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। मौसम विभाग की मानें तो इन जिलों के 3200 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर आज मौसम खराब रहेगा। इन इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम सूखा रहने की संभावना है।
उत्तराखंड के 6 दिसंबर को सूबे के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बर्फ गलने से ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 7 दिसंबर यानी शुक्रवार को सूबे में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। IMD ने 7 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में ऊंचाई वाली जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। 3200 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी देखी जा सकती है।
मौसम विभाग ने 8 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों के 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञानियों की मानें तो बर्फ पड़ने के बाद गलन के कारण सूबे में ठंड बढ़ेगी। इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।