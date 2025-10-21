उत्तराखंड के इन जिलों में आज और कल मौसम रहेगा खराब, बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

संक्षेप: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में फिजा के बदलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में दो दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में दो दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के कुछ जिलों में मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड के मौसम में यह बदलाव आएगा।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। यही नहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। इतना नहीं मौसम विभाग की ओर से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर जबकि 22 और 23 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। खासतौर पर 21 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। इन वेदर सिस्टम की वजह से 21 से 24 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।