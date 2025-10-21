उत्तराखंड के इन जिलों में आज और कल मौसम रहेगा खराब, बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather will bad in these districts today and tomorrow rain and snowfall warning
Tue, 21 Oct 2025 05:06 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में दो दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के कुछ जिलों में मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड के मौसम में यह बदलाव आएगा।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। यही नहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। इतना नहीं मौसम विभाग की ओर से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर जबकि 22 और 23 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। खासतौर पर 21 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। इन वेदर सिस्टम की वजह से 21 से 24 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।

21 से 27 अक्टूबर के दौरान केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और 23 से 25 ​​अक्टूबर के दौरान तेलंगाना जबकि 21 से 23 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में जोरदार बारिश देखी जा सकती है। 21 से 27 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में जबकि 21 से 25 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
