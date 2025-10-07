Uttarakhand weather updates heavy rain forecast yellow alert snowfall in many places Badrinath yatra imd उत्तराखंड में मौसम की पलटी, बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, 5 जिलों में येलो अलर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand weather updates heavy rain forecast yellow alert snowfall in many places Badrinath yatra imd

Uttarakhand Weather: मसूरी में सोमवार को बारिश के साथ ओले भी पड़े। इससे यहां पर ठंड बढ़ गई। मौसम का मिजाज सुबह से शाम तक कई बार बदला। घना कोहरा भी छाया रहा। अधिक बारिश से पहाड़ की नकदी फसल भी खराब हो गईं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 7 Oct 2025 10:44 AM
उत्तराखंड में सोमवार को पहाड़ों से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में भारी कमी दर्ज की गई। उधर, मसूरी में सोमवार को ओले पड़े। ठंड बढ़ने पर लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। बारिश से 24 घंटे के भीतर दून में तापमान साढ़े छह डिग्री तक गिर गया। रविवार को जहां अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा,सोमवार को तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम यानी 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज हवाएं चलने से लोगों को ठंड का अहसास हुआ,रात में तापमान 21 डिग्री तक पहुंच रहा है। मोहकमपुर में 9.7, यूकॉस्ट में 12, हाथीबड़ला में 12.5 एमएम बारिश दर्ज की गई।

आज पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। चार हजार मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा प्रदेशभर में सभी जिलों में पचास किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश के तेज से तेज दौर हो सकते हैं। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

बद्रीनाथ के आसपास की पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई है। कल देर शाम से बदरीनाथ में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है जिस कारण से पूरी बदरी पूरी शीत लहर की चपेट में आ गई है। मॉनसून जाने और बरसात का सीजन समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे बद्रीनाथ की यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है और प्रतिदिन 6 से 7 हजार तीर्थ यात्री बदरीनाथ पहुंच रहे हैं। अब अचानक मौसम के यू-टर्न के कारण तीर्थ यात्रियों को कड़कड़ाती ठंड से दो चार होना पड़ रहा है।

देहरादून के विभिन्न इलाकों में जलभराव

देहरादून में सोमवार दोपहर बाद भी बारिश जारी थी। इसके बाद डीएल रोड, रायपुर रोड, आर्यनगर समेत कई इलाकों में जलभराव हुआ। राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिन इलाकों में सड़कों पर गड्ढे हैं, वहां आवाजाही के दौरान ज्यादा परेशानी हुई। वहीं, चंद्रबनी वार्ड में शिव मंदिर कॉलोनी से एक शिकायतकर्ता ने सड़क पर बारिश का पानी जमा होने की सूचना दी। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि पानी की निकासी के लिए मौके पर टीम भेजी जाएगी।

हेमकुंड साहिब में बर्फ गिरने से ठंड में इजाफा

उत्तराखंड में सोमवार को मौसम बदलने के बाद बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई। शाम तक गुरुद्वारे के आसपास दो इंच तक बर्फ जम चुकी थी और बर्फबारी जारी थी। इस बीच, इन पवित्र स्थलों पर दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का आनंद उठाया। उधर, गंगोत्री धाम समेत प्रदेशभर में बारिश हुई। इसके अलावा कुमाऊं मंडल में उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमपात के बाद ओम पर्वत की चोटियां चांदी सी चमक उठीं।

