उत्तराखंड में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट; बढ़ेगी ठिठुरन

संक्षेप: उत्तराखंड में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 1 से 3 फरवरी तक भारी बारिश, बर्फबारी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मैदानी व पहाड़ी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आएगी।

उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार से सक्रिय होने वाले विक्षोभ के कारण एक, दो और तीन फरवरी को राज्य के अधिकतर जनपदों में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अनुमान है, जिससे ठिठुरन बढ़ सकती है।

हल्द्वानी में तापमान का हाल हल्द्वानी में शुक्रवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही, धूप का असर पिछले दिनों की तुलना में कम रहा। शहर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले तीन दिनों में बारिश से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभावना है।