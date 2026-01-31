उत्तराखंड में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट; बढ़ेगी ठिठुरन

उत्तराखंड में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट; बढ़ेगी ठिठुरन
उत्तराखंड में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 1 से 3 फरवरी तक भारी बारिश, बर्फबारी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मैदानी व पहाड़ी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आएगी।
उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा हो सकती है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार से सक्रिय होने वाले विक्षोभ के कारण एक, दो और तीन फरवरी को राज्य के अधिकतर जनपदों में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अनुमान है, जिससे ठिठुरन बढ़ सकती है।
हल्द्वानी में तापमान का हाल
हल्द्वानी में शुक्रवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही, धूप का असर पिछले दिनों की तुलना में कम रहा। शहर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले तीन दिनों में बारिश से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभावना है।
नैनीताल में गुनगुनी धूप से राहत
सरोवर नगरी में शुक्रवार को दिन भर तेज धूप खिली रही। जिसके चलते दिन में मौसम में गुनगुनापन बना रहा। सुबह शाम जहां ठंडक महसूस हो रही है, वहीं दोपहर में धूप खिलने से मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 1 फरवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है जिसका असर तीन फरवरी तक रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की संभावना जताई गई है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र नैनीताल के अनुसार शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।