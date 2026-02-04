उत्तराखंड में कैसा है आज का मौसम? जानें कहां खिली धूप और कहां बारिश कोहरा-बर्फ

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के बाद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून के कुछ जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

राज्य के मौसम में एकबार फिर बदलाव देखने को मिला है। आज यानी बुधवार को बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद है।मौसम विभाग ने आज यानी 4 फरवरी को राज्य के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पहाड़ी जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बना हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बद्रीनाथ और केदारनाथ में हाल में हुई बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। क्षेत्र में रात में तापमान माइनस 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। इस बीच बर्फ और पाले की मोटी परत के चलते यहां की बद्रीश झील भी काफी हद तक जम चुकी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में पिछले दिनों कई बार की बर्फबारी के चलते 3 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है।

औली में रात में बर्फबारी हुई थी नई टिहरी सहित आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही चटक धूप है। औली में रात में बर्फबारी हुई थी लेकिन फिलहाल धूप खिली हुई है। वहीं कुछ जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में तहसील क्षेत्र, अल्मोड़ा, चंपावत, श्रीनगर, रानीखेत, पिथौरागढ़ में मौसम साफ है। मंगलवार को मसूरी में भारी ओलावृष्टि हुई जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो भारी जाम लग गया। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी और बारिश का दौर चला था लेकिन प्रभाव कम होने के बाद मौसम साफ है।