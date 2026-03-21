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मार्च में 'दिसंबर' वाली ठंड, दून में 11 डिग्री गिरा पारा, बदरी-केदार में बिछी बर्फ की सफेद चादर

Mar 21, 2026 10:12 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में शुक्रवार को पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में जमकर बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट होने से ठंड का अहसास बढ़ गया। बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में भी भारी हिमपात हुआ।

मार्च में 'दिसंबर' वाली ठंड, दून में 11 डिग्री गिरा पारा, बदरी-केदार में बिछी बर्फ की सफेद चादर

उत्तराखंड में शुक्रवार को पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में जमकर बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट होने से ठंड का अहसास बढ़ गया। बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में भी भारी हिमपात हुआ। देहरादून में पूरे दिन हुई बारिश से तापमान में 11 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे तक रुक-रुककर हुई बारिश ने दूनवासियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। दून में बारिश से 11 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और बारिश से आगामी दिनों में तापमान तीन से चार डिग्री गिरने की संभावना है।

मार्च में जहां तापमान बढ़ने से गर्मी सता रही थी, वहीं 24 घंटे से हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट ली है। अमूमन दून में इन दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहता था लेकिन देहरादून में बारिश के बाद इन दिनों अधिकतम तापमान इस साल 27 से नीचे आ गया है। 19 मार्च को को दून का अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री दर्ज किया गया था जबकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री दर्ज किया गया है।

तापमान सात डिग्री तक नीचे

पहाड़ी जिलों में तापमातापमान 15.7 डिग्री रिकार्ड किया गया। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 6.9 डिग्री और न्यूनतमन सामान्य से सात डिग्री तक नीचे हैं। पंतनगर में अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री और नई टिहरी में अधिकतम तापमान 8.4 और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में पहाड़ी जिलों में बारिश होगी। तीन हजार मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से -5° डिग्री गिरावट की संभावना है। 21 से 26 मार्च तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

चकराता की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी

चकराता। शुक्रवार दोपहर चकराता की ऊंची चोटियों पर सीजन का चौथा हिमपात हुआ। शुक्रवार सुबह से भी झमाझम बारिश होती रही जिससे क्षेत्र का तापमान आठ डिग्री पर आ गया और ठंड बढ़ गई। दोपहर बाद ऊंची चोटियों लोखंडी, लोहारी, खडम्बा, देववन, व्यास शिखर, चोरानी, बुधेर में हिमपात हुआ। समाचार लिखे जाने तक देवबन, लोखंडी समेत क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर बर्फ पड़ रही थी। बर्फबारी देखनेे के लिए थोड़े बहुत पर्यटक शुक्रवार को चकराता पहुंचे हुए थे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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