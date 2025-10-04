uttarakhand weather update red alert heavy rain snowfall dehradun उत्तराखंड वाले सावधान! दो दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, अब होगी सर्दियों की एंट्री, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather update red alert heavy rain snowfall dehradun

उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है, जहां आज हल्की बारिश की संभावना है, वहीं 6 और 7 अक्टूबर को देहरादून समेत नौ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 4000 मीटर से अधिक ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSat, 4 Oct 2025 08:17 AM
उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन असली खेल तो 6 और 7 अक्टूबर को होने वाला है, जब देहरादून समेत नौ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं 4000 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी ने सैलानियों और स्थानीय लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश छाता खोलने को मजबूर कर सकती है। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे इलाकों में बादल छाए रहेंगे, और कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो पहाड़ी हवाओं के साथ ठंडक का एहसास देगा।

कल से बदलेगा मौसम का मिजाज

कल यानी 5 अक्टूबर को मौसम थोड़ा और जोश दिखाएगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून में बारिश की संभावना है। ये बारिश हल्की से मध्यम होगी, लेकिन कुछ जगहों पर तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं।

भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

वहीं 6 अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश की संभावना है। 4000 मीटर से ऊंचे इलाकों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो सकती है। 7 अक्टूबर को बारिश का दायरा और बढ़ेगा, जिसमें चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत शामिल हैं।

मॉनसून की विदाई की तैयारी

उत्तराखंड में मॉनसून अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मौसम विभाग के मुताबिक, मॉनसून की विदाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार यह थोड़ा देर तक रुक सकता है। 6 और 7 अक्टूबर की भारी बारिश मॉनसून की आखिरी झलक हो सकती है। इसके बाद मौसम साफ होने और ठंड बढ़ने की उम्मीद है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी सर्दियों के आगमन का संकेत दे रही है।

Uttarakhand News

