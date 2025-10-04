उत्तराखंड वाले सावधान! दो दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, अब होगी सर्दियों की एंट्री

उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है, जहां आज हल्की बारिश की संभावना है, वहीं 6 और 7 अक्टूबर को देहरादून समेत नौ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 4000 मीटर से अधिक ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है।

उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन असली खेल तो 6 और 7 अक्टूबर को होने वाला है, जब देहरादून समेत नौ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं 4000 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी ने सैलानियों और स्थानीय लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

आज कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश छाता खोलने को मजबूर कर सकती है। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे इलाकों में बादल छाए रहेंगे, और कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो पहाड़ी हवाओं के साथ ठंडक का एहसास देगा।

कल से बदलेगा मौसम का मिजाज कल यानी 5 अक्टूबर को मौसम थोड़ा और जोश दिखाएगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून में बारिश की संभावना है। ये बारिश हल्की से मध्यम होगी, लेकिन कुछ जगहों पर तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं।

भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट वहीं 6 अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश की संभावना है। 4000 मीटर से ऊंचे इलाकों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो सकती है। 7 अक्टूबर को बारिश का दायरा और बढ़ेगा, जिसमें चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत शामिल हैं।