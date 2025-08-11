जलभराव तो कहीं दरका पहाड़; उत्तराखंड में सुबह-सुबह बारिश से आफत, आगे भी अलर्ट
उत्तराखंड में मॉनसूनी आफत पीछा नहीं छोड़ रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद आज सुबह राजधानी देहरादून,हरिद्वार समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। देहरादून के कई इलाके तो जलमग्न हो गए। सुबह-सुबह बारिश की दस्तक और सड़कों में जलभराव ने लोगों को खूब परेशान भी किया। मौसनम विभाग ने आज देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।
देहरादून में सोमवार को भारी बारिश के चलते शहर की सड़के तालाब में तब्दील हो गई। विभिन्न स्थानों पर बरसाती पानी सड़कों पर बहता रहा। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में देर रात धर्म नगरी में हुई तेज बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई। सोमवार सुबह हरिद्वार के सबसे पॉश इलाके में शामिल चंद्राचार्य चौक पर जलभराव हो गया। जिसके चलते सुबह के समय सिडकुल में काम पर जाने वाले एवं स्कूली बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उत्तरकाशी-हर्षिल मार्ग पर मनेरी गांव के पास खराब मौसम के कारण भूस्खलन हो गया।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पांच जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश और देहरादून,टिहरी,पौड़ी एवं नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में तेज बारिश संभव है। आईएमडी ने 12 अगस्त तक के लिए ऐसे ही मौसम की चेतावनी जारी की है। 12 अगस्त को देहरादून,टिहरी,पौड़ी,हरिद्वार,उधम सिंह नगर,पिथौरागढ़,चम्पावत एवं उत्तरकाशी जनपद में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। 13 अगस्त को देहरादून,टिहरी,पौड़ी नैनीताल व बागेश्वर जनपदों के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 अगस्त को भी बारी बारिश का अलर्ट है।
