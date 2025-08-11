जलभराव तो कहीं दरका पहाड़; उत्तराखंड में सुबह-सुबह बारिश से आफत, आगे भी अलर्ट

देहरादून में सोमवार को भारी बारिश के चलते शहर की सड़के तालाब में तब्दील हो गई। विभिन्न स्थानों पर बरसाती पानी सड़कों पर बहता रहा। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में देर रात धर्म नगरी में हुई तेज बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई।

उत्तराखंड में मॉनसूनी आफत पीछा नहीं छोड़ रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद आज सुबह राजधानी देहरादून,हरिद्वार समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। देहरादून के कई इलाके तो जलमग्न हो गए। सुबह-सुबह बारिश की दस्तक और सड़कों में जलभराव ने लोगों को खूब परेशान भी किया। मौसनम विभाग ने आज देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।

सोमवार सुबह हरिद्वार के सबसे पॉश इलाके में शामिल चंद्राचार्य चौक पर जलभराव हो गया। जिसके चलते सुबह के समय सिडकुल में काम पर जाने वाले एवं स्कूली बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उत्तरकाशी-हर्षिल मार्ग पर मनेरी गांव के पास खराब मौसम के कारण भूस्खलन हो गया।