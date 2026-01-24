Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather update mussoorie chakrata snowfall dehradun school closed
स्कूल और सड़के बंद, ऑरेंज अलर्ट...उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी से जम गए पहाड़

स्कूल और सड़के बंद, ऑरेंज अलर्ट...उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी से जम गए पहाड़

संक्षेप:

उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते देहरादून में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Jan 24, 2026 07:04 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में शुक्रवार को वसंत पंचमी पर जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। ज्यादातर इलाकों में इस सीजन की यह पहली बारिश और बर्फबारी थी। इससे तापमान गिरने से प्रदेश में ठंड और बढ़ गई है। साथ ही कई स्थानों पर सड़कें बंद होने से यातायात ठप हो गया। शुक्रवार को उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। यह भी लंबे समय बाद हुआ कि पहली ही बर्फबारी में राज्य के तकरीबन सभी पहाड़ी शहर, कस्बों में अच्छी बर्फ देखने को मिली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पूरे राज्य में बर्फबारी और बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पर्वतीय जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। 2300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फ गिरी। मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, नई टिहरी, हर्षिल, औली, गोपेश्वर, पौड़ी, लैंसडाउन, धनोल्टी, चकराता, खिर्सु के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ धामों में भी जमकर बर्फबारी हुई। मसूरी-चकराता जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद लेने काफी पर्यटक पहुंचे।

ढाई महीने के बाद बारिश, बर्फबारी भी देरी से

उत्तराखंड में ढाई महीने के बाद बारिश हुई है। इससे पहले 2025 के नवंबर में बारिश हुई थी। लंबे समय से बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात बन गए थे। प्रदेश में दिसंबर के अंत में बर्फबारी हो जाती थी लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला।

जारी रहेगी बारिश-बर्फबारी

मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश, 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रदेश में यह सिलसिला 29 जनवरी तक कायम रह सकता है। अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। मैदानी जिलों में एक बार फिर कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

दून समेत नौ जिलें के स्कूलों में आज छुट्टी

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश के नौ जिलों में स्कूलों में शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है। इनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, यूएस नगर, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा शामिल हैं।

पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी

लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को मसूरी, धनोल्टी, नाग टिब्बा, चकराता समेत जौनसार बावर की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन और साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। इधर, देहरादून में बारिश से ठंड में इजाफा हो गया।

बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक

शुक्रवार सुबह मसूरी में बर्फ की फुहारें गिरती देख पर्यटक उत्साहित हो गए। नाग टिब्बा में जमकर बफबारी हुई है। लाल टिब्बा और बाजार में पहले बर्फ की फुहारें गिरीं लेकिन कुछ देर में ही पिघल गई। बाद में अच्छी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों ने धनोल्टी सुरकंडा का रुख किया। दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़ से मसूरी पहुंचे सिमरन कौर, अनायसा, अनन्या ने बताया कि वह बुधवार को मसूरी पहुंचे थे तब यहां काफी गर्मी थी। अब बर्फबारी का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया।

चकराता में छह इंच से ज्यादा बर्फ जमी

वहीं, चकराता छावनी बाजार, लागापोखरी, पुरोड़ी, तंदावा के साथ क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी, लोहारी, जाड़ी, कुनेन, देवबन, मुंडाली, खडम्बा, कथियान, मोयला टॉप के साथ ही कनासर, कोटी, मोहना आदि क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ। चकराता बाजार में भी छह इंच से ज्यादा बर्फ की परत जम गई है तो लोखंडी में सड़कों पर एक फीट के करीब बर्फ जम गई। मसूरी में चार से छह इंच और धनोल्टी में करीब आठ इंच तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया।

माइनस में पहुंचा तापमान जमने लगा नल का पानी

बर्फबारी के बाद चकराता का तापमान गिरकर एक डिग्री सेल्सियस पर आ गया। लोखंडी का तापमान माइनस चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही पाइप लाइनों और टंकियों में पानी जमने लगा। चकराता बाजार में कई लोगो के घरों की टंकी का पानी जम गया।

मसूरी के होटलों में बुकिंग बढ़ने की उम्मीद जगी

मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि बर्फबारी के बाद बुकिंग में इजाफा होने की उम्मीद है। कुछ बुकिंग आनी शुरू हो गई हैं। धनोल्टी के होटल संचालक जगदीश प्रसाद सेमवाल ने बताया कि धनोल्टी में सुबह से बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। बुकिंग में इजाफा होने की उम्मीद है।

बर्फ में वाहन फिसलने से उठानी पड़ी दिक्कत

मसूरी की माल रोड पर बर्फबारी के चलते वाहन फिसलने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। चकराता बाजार तक भी वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। वाहन डाकखाने के मोड़ के पास ही फंस गए। व्यापारी पैदल ही दुकानों का सामान गाड़ियों से लेकर आए।

तेज हवाओं के चलते नहीं उतर सका विमान

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुंबई से आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट तेज हवाओं के कारण लैंड नहीं कर सकी। यह फ्लाइट दोपहर करीब 2 बजकर 20 मिनट पर जौलीग्रांट पहुंचने वाली थी, लेकिन तेज हवाओं के चलते पायलट ने लैंडिंग का प्रयास टाल दिया। फ्लाइट कुछ देर तक आसमान में चक्कर लगाती रही, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से उसे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इस दौरान विमान में सवार यात्री भी काफी घबरा गए थे। हालांकि पायलट की सूझबूझ से कोई अनहोनी नहीं हुई। मौसम की खराबी का असर अन्य उड़ानों पर भी पड़ा। दिल्ली और पुणे से आने वाली फ्लाइटें भी करीब 20 से 30 मिनट की देरी से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचीं।

औली से हर्षिल तक बर्फ से ढकीं पहाड़ियां

शुक्रवार सुबह से ही केदारनाथ धाम सहित मदमहेश्वर, तुंगनाथ, चोपता, दुगलविट्टा जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में शुक्रवार सुबह से शुरू हुई बर्फबारी देर शाम तक लगातार जारी रही। उधर, भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री राजमार्ग गंगनानी से गंगोत्री तक अवरुद्ध हो गया है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा दांव, विधायक के टिकट पर जिलाध्यक्ष को ‘वीटो पावर’
ये भी पढ़ें:गणतंत्र दिवस परेड में मेहमान बनेंगी देहरादून की लखपति दीदी, जानें सफलता की कहानी
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में आज से बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

देहरादून में बारिश से 24 घंटे में 12 डिग्री गिरा पारा

दून में शुक्रवार को झमाझम बारिश से तापमान में 12.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को देहरादून का अधिकतम 26.4 डिग्री दर्ज किया गया था। शुक्रवार को सामान्य से छह डिग्री कम 14 दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसमें पहाड़ी जिलों में वर्षा की तीव्रता अधिक रही। सबसे अधिक बारिश टिहरी जनपद के कोटी में 51 मिमी रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तरकाशी जनपद के मोरी में 35 मिमी और नैनबाग में 30 मिमी वर्षा दर्ज हुई। देहरादून में 17.1 मिमी, विकासनगर में 25 मिमी, सहसपुर में 23.5 मिमी, ऋषिकेश में 7 मिमी और मसूरी में 18.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। टिहरी क्षेत्र में कोटियाकुटौली 24 मिमी, देवप्रयाग 18 मिमी, नैनीडांडा 17.5 मिमी और नरेन्द्रनगर 15.5 मिमी वर्षा हुई। गढ़वाल मंडल के अन्य क्षेत्रों में श्रीनगर 20 मिमी, रुद्रप्रयाग 21.5 मिमी, उखीमठ 16 मिमी बारिश दर्ज की गई।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand Weather Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।