Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather update mountains warm plains cold record temperature forest fire
मैदानों में कड़ाके की ठंड, लेकिन पहाड़ों में रिकॉर्ड गर्मी; उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला

मैदानों में कड़ाके की ठंड, लेकिन पहाड़ों में रिकॉर्ड गर्मी; उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला

संक्षेप:

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फ की कमी से तापमान सामान्य से छह डिग्री ऊपर पहुंच गया है, वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण पारा सामान्य से नौ डिग्री नीचे गिरने से भारी ठिठुरन बढ़ गई है।

Jan 16, 2026 07:05 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, चांद मोहम्मद। देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के पहाड़ सर्दियों में भी तप रहे हैं। मसूरी, मुक्तेश्वर और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा पहुंच गया है। दिसंबर और जनवरी में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरने, बर्फ की कमी और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये हालात बने हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, जनवरी के पहले पखवाड़े में मसूरी, मुक्तेश्वर और नैनीताल का सामान्य औसत तापमान क्रमशः 10, 12 और 13 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन इस साल तापमान में रिकॉर्ड उछाल आया है। पहले पखवाड़े में मसूरी का औसत तापमान 16, मुक्तेश्वर 18 और नैनीताल 17 डिग्री सेल्सियस है। टिहरी और पिथौरागढ़ जैसे सर्द रहने वाले जिलों का तापमान भी सर्दियों में 20 डिग्री तक पहुंच रहा है, जो सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक है।

ये भी पढ़ें:हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सितम, स्कूलों में छुट्टी बढ़ी; कल से बारिश-बर्फबारी

मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से नौ डिग्री कम तक पारा

राज्य के मैदानी इलाके कोहरे एवं ठंडी हवाओं से ठिठुर रहे हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के कई शहरों का तापमान पहाड़ों से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। 14 जनवरी को रुड़की में अधिकतम तापमान सामान्य 18 डिग्री से नौ डिग्री कम, महज नौ डिग्री दर्ज किया गया। पंतनगर में तापमान सामान्य से करीब पांच डिग्री कम, 14 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य 20 और टिहरी में 16.1 डिग्री रहा।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में आज कोल्ड डे की चेतावनी, 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट; राहत कब से

जल रहे जंगल

उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे तापमान एवं प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पिछले दो माह में करीब 15 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। राज्य में अब तक 25 से अधिक घटनाओं में करीब 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है।

मसूरी और देहरादून का तापमान पहुंच रहा बराबर

इन दिनों मसूरी-देहरादून का तापमान लगभग बराबर है। मसूरी में 15 जनवरी को तापमान 20.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 9.9 डिग्री ज्यादा है। देहरादून में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।